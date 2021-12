Tom Cruise soigralcem z zasebnim letalom pripeljal torte

Hollywoodski igralec Tom Cruise je zelo radodarna oseba in v njegovi navadi je, da za praznike prijatelje obdari s tortami iz svoje najljubše pekarne v Los Angelesu. Tokrat se je odločil, da bo obdaril soigralce iz novega filma Misija: Nemogoče.

Letalo naj bi preletelo osem tisoč kilometrov in torte pripeljalo ekipi v Veliki Britaniji.

"Tom je za božič želel obdariti ekipo za Misijo: Nemogoče in se odločil, da bodo primerne le torte iz njegove najljubše pekarne v LA-ju," je pojasnil vir za dnevnik The Sun.

"V slaščičarni je naročil 300 tort, ki jih je pilot z njegovim letalom pripeljal v Veliko Britanijo."

Foto: Reuters Vir je za The Sun nadaljeval: "To je ekstravagantno, toda Tom je neverjetno radodarna oseba in je želel narediti nekaj posebnega za vse, ki so z njim delali pri filmu."

Torta Toma Cruisa je torta iz bele čokolade in kokosa, ki jo za njegove prijatelje pečejo v pekarni Doan's Bakery v Kaliforniji.

In mnenje zvezdnikov o "Tomovih" tortah?

Kirsten Dunst, ki je igrala s Tomom v filmu Intervju z vampirjem, je nekoč v klepetu z Grahamom Nortonom dejala: "Vsak božič mi podari torto. V moji hiši ji rečemo torta Cruise. To je najboljša kokosova torta, kar sem jih jedla v življenju."

Kadar trenira za nastope v filmih, se Tom Cruise odpove sladkarijam. Namesto tega prijateljem pošlje torte in čaka na njihove klice, da mu povedo o občutkih in okusih.

Tom Cruise v Veliki Britaniji snema novo nadaljevanje Misije: Nemogoče.

