Tom Cruise v novi vlogi? Ne, to je predsednikov tajni agent.

Zaradi svojega videza in načina oblačenja je tajni agent, ki ščiti ameriškega predsednika Joeja Bidna, deležen številnih komentarjev na družbenih omrežjih. Nekateri menijo, da je na las podoben slavnemu ameriškemu igralcu Tomu Cruisu.

Ena od uporabnic Twitterja se ga na primer ne bi nikoli branila:

Joe Biden's bodygueard and Secret Service man : He can be mine any given day 😍😍😍 What a HUNK ❤️ pic.twitter.com/YO9hI6FdKt