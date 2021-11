Bo Biden podpisal zakon? V vsak avto digitalni "alkotest".

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letu 2019 je v ZDA na avtocestah zaradi vinjenih voznikov umrlo več kot deset tisoč ljudi. Z novo tehnologijo želijo to število drastično zmanjšati.

Infrastrukturni zakon, od katerega si največ obetajo predvsem proizvajalci električnih avtomobilov, čaka le še na podpis ameriškega predsednika. Z milijardami dolarjev pomoči bi Biden rad hitro pospešil prodajo električnih avtomobilov, a v tem dvostranskem dokumentu je zapisana tudi novost - vsi novi avtomobili bodo morali imeti vgrajen sistem za prepoznavo opitega voznika in mu preprečiti vožnjo z avtomobilom.

Kot so zapisali pri Washington Post, želijo z novim zakonom in vpeljavo napredne tehnologije izboljšati varnost na cestah. Glede na člen 24220 novega zakona je tretjina vseh smrtnih žrtev na avtocestah v ZDA posledica vožnje pod vplivom alkohola. Leta 2019 je zaradi vožnje pod vplivom alkohola (koncentracija alkohola v krvi pri voznikih je bila višja od 0,08) umrlo 10.142 ljudi. Glede na mnenje zavarovalnega inštituta za varnost na avtocestah bi lahko tehnologija za preprečevanje vožnje vinjenim voznikom na leto rešila vsaj 9.400 življenj. Na podlagi teh podatkov je v zakonu zapisano: "Napredna tehnologija za preprečevanje vožnje vinjenim voznikom mora biti serijska oprema vsakega novega osebnega vozila."

V avtih v od treh do šestih letih, a tehnologija (uradno) še ne obstaja

V zakonu je med drugim razloženo, da novi sistem lahko pasivno nadzira voznika in je zmožen pasivno zaznati težave v vožnji oziroma celo preveriti, ali je koncentracija alkohola v krvi previsoka. Če to sistem zazna med vožnjo, mora omejiti delovanje avtomobila ali pa preprečiti začetek vožnje, če sistem prepozna vinjenega voznika pred začetkom vožnje.

Ta tehnologija mora biti na voljo v prihodnjih treh letih, še tri leta pa bodo imeli proizvajalci na voljo za izpopolnjevanje in vgradnjo v avtomobile. Vsekakor se časovni okvir lahko spremeni, saj zakon predvideva tudi neuspešen razvoj te tehnologije, kar bi lahko zamaknilo obvezno vgradnjo tudi za celo desetletje. Kako bi lahko potekalo to pasivno preverjanje, še ni znano. Nekateri so že poskušali z različnimi senzorji, vgrajenimi v volanski obroč, kamerami za nadzor voznika, a za zdaj še nihče ni razvil ali proizvajalcem ponudil takšnega sistema.