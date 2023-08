Tina Maze se je na prizadeta območja spomnila tudi na dopustu

Tina Maze se je javila z oddiha in se spomnila na vsa območja, ki so jih v zadnjem času prizadele naravne nesreče.

Tina Maze se je javila z oddiha in se spomnila na vsa območja, ki so jih v zadnjem času prizadele naravne nesreče. Foto: Profimedia

Pred tednom dni je nekdaj vrhunska alpska smučarka Tina Maze obiskala domačo Črno na Koroškem, ki so jo nedavne poplave hudo prizadele, zdaj pa se je na spletnem omrežju javila s počitnic in se v objavi spomnila vseh prizadetih območij, ki so jih v zadnjem času prizadele naravne nesreče.

Pretekli teden se je Tina Maze v domači Črni na Koroškem, ki so jo hudo prizadele nedavne poplave, srečala s premierjem Robertom Golobom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Naša najboljša smučarka vseh časov se je pred slabim tednom dni pridružila domačinom pri obnovi kraja in po svojih najboljših močeh pomagala pri odpravljanju posledic uničujočih poplav na Koroškem.

"Nič ni lepšega, kot videti neskončno hvaležnost gasilcem, vojakom, gorskim reševalcem, prostovoljcem, ki prihajajo v Črno pomagat povrniti sijaj naši vasi. Po nekaj dneh kraj že dobiva drugačno podobo! In toliko, kot je slabega, toliko se vidi dobrega v teh trenutkih in mi gre kar na jok! Hvala vsem! Skupaj zmoremo! Vsi pomagamo! Korak za korakom, dan za dnem! Rada vas mam!" je med drugim v objavi s terena zapisala Mazejeva.

Mazejeva objavila optimistično sporočilo

Mazejeva pa si je zdaj vendarle privoščila nekaj oddiha, a se je v objavi na družbenem omrežju Instagram spomnila vseh območij, ki so jih v zadnjem času prizadele naravne nesreče. "Vidim sonce," je zapisala poleg objavljene fotografije. S ključnikom Slovenija se je spomnila na nedavne uničujoče poplave v naši državi, dodala pa je tudi ključ Maui, otok na Havajih, kjer so med drugim divjali obsežni požari, ki so zahtevali najmanj 106 smrtnih žrtev, še približno 1.300 ljudi pa pogrešajo. Dodala je še ključnik Bardonecchia, kraj na skrajnem zahodu Italije, ki so ga pred dnevom prav tako prizadele močne poplave. S ključnikom #staystrong je vsem sporočila, naj ostanejo močni in ohranijo pozitivne misli.

V drugi objavi pa je svojim sledilcem zaželela miren praznični dan (15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja) in z njimi delila nekaj fotografij z dopusta, kjer je očitno tudi surfala in preživljala dragocen čas s svojo hčerko Anouk, ki jo ima s partnerjem Andreo Massijem. Mazejeva fotografije svoje družine in hčerke le redko deli z javnostjo, a tokrat se je očitno odločila narediti izjemo in delila fotografijo njunih prekrižanih nog.

Preberite še: