V zadnjih dneh so vse glasnejše govorice, da sta Bennifer, kot so pevko in igralca klicali med njuno romanco v začetku tega tisočletja, spet skupaj.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se spet zbližala, potem ko je ona razdrla zaroko z Alexom Rodriguezom, on pa se je razšel z igralko Ano de Armas, poročajo ameriški tabloidi. Te govorice so še bolj podžgale fotografije Afflecka v avtomobilu, ki naj bi pripadal Jennifer Lopez.

Ben Affleck in Jennifer Lopez leta 2003, ko smo ju poznali kot Bennifer. Foto: Reuters

Page Six poroča, da naj bi Afflecka v Los Angelesu že večkrat opazili, kako je vstopil v ta avtomobil in ga nato odpeljal do domovanja Lopezove. "Varnostniki ga pridejo pobrat in ga nato čez nekaj ur pripeljejo nazaj," je za Page Six povedal neimenovani vir.

Te navedbe so seveda dvignile ogromno prahu, Ben Affleck in Jennifer Lopez sta bila namreč eden medijsko najbolj izpostavljenih parov tega tisočletja.

Foto: Reuters

V času njune zveze med letoma 2002 in 2004 so ju tabloidi začeli klicati s skovanko Bennifer in jima slediti na vsakem koraku, vsa medijska pozornost pa naj bi bila na koncu za njuno zvezo tudi pogubna.

Affleck je z Jennifer Lopez nastopil tudi v spotu za njeno uspešnico Jenny from the Block:

Zaročila sta se jeseni leta 2002, leto pozneje sta načrtovala poroko, ki pa sta jo nato preložila "zaradi pretirane medijske pozornosti". Januarja sta se razšla, Lopezova pa je pozneje dejala, da se je to zgodilo, ker je bilo Afflecku zaradi pozornosti medijev vse bolj neprijetno.

