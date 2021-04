"Ona je hotela končati zvezo. Imela sta čisto preveč težav, ki so ostale nerazrešene," je vir blizu Jennifer Lopez razodel reviji People in dodal, da je bila pevka zadnje mesece precej nesrečna. "Ni se ji več zdelo dobro, da bi ostala z Alexom."

Zveza naj bi se začela podirati marca, potem ko sta javnosti v skupnih sporočilih priznala, da imata težave. Odtlej Jennifer ni več mogla zaupati Alexu, razlaga vir. "Želela je, da bi se zveza obnesla, a je preprosto ni več osrečevala. Vedela je, da je čas za konec."

Viri, ki so zvezdnici blizu, so še razodeli, da sta poleg zaupanja imela tudi veliko težav glede poroke, ki sta jo morala lani zaradi pandemije covid-19 prestaviti.

Težave z zaupanjem so zvezo skrhale do konca. Foto: Getty Images

Z vajami čuječnosti se trudi ohraniti dvignjeno glavo

Prebolevanja se loteva s pomočjo pozitivnega razmišljanja in z "vajami čuječnosti, ki uravnovešajo um, telo in dušo", dodajajo viri. "Zelo se trudi držati glavo gor, posveča se delu, ki jo izpolnjuje."

Razhod naj bi močno prizadel tudi njune otroke, ki so se v času zveze močno zbližali, "a si najbolj želijo, da bi bila njihova mama srečna. Med družinama je še vedno čutiti ljubezen in spoštovanje," so vire še povzeli ameriški časopisi.

Zadnja fotografija z Alexom, ki jo je Jennifer delila na Instagramu:

Marca 2019 sta se na Bahamih zaročila. Govorice o koncu so se začele širiti, ko so Rodriguezu pripisali afero z igralko Madison LeCroy, kar je ona zanikala. Jennifer so kmalu zatem začeli romantično povezovati z Lennyjem Kravitzom, nato pa je za piko na i snela še diamantni zaročni prstan in "goli" prstanec delila na družbenih omrežjih.

Preberite tudi: