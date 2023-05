Policija aretirala pijano hčer britanskega rockerja in njenega partnerja

Španski policisti so v sredo zvečer na Ibizi aretirali Jade Jagger, hčer britanskega rockerja Micka Jaggerja, in njenega partnerja Anthonyja, poroča Reuters. Močno vinjena so namreč izgnali iz ene izmed tamkajšnjih restavracij, zaradi česar sta se sprla s policisti in jih celo poškodovala. Oba sta noč preživela v celici.

51-letno bivšo manekenko Jade Jagger in 31-letnega Anthonyja Hinksona so v sredo zvečer zaradi povzročanja težav izgnali iz restavracije La Oliva, potem ko je Hinkson žalil goste in osebje, ker mu ni hotelo postreči pijače.

Jade Jagger in njen novi partner Anthony Hinkson sta zaradi neprimernega vedenja na Ibizi noč preživela v celici. Foto: Profimedia

Čaka ju sodno zaslišanje

Restavracija je na pomoč poklicala policijo, ki ju je zaradi neprimernega vedenja aretirala. Jaggerjeva naj bi celo popraskala in poškodovala policistko.

Kot še poroča Reuters, naj bi Hinkson odrival policiste, medtem ko jih je Jaggerjeva žalila. Dogodek je potrdil tudi eden izmed prisotnih v restavraciji, ki je povedal, da se je Jade "vrgla na policistko, jo odrivala in žalila".

V nekem trenutku naj bi celo izjavila, da bodo policisti njenega partnerja aretirali "samo zato, ker je temnopolt". Zaradi neprimernega vedenja sta oba noč preživela v celici. Udeležiti se bosta morala tudi sodnega zaslišanja, kot je v Španiji običajno, razen če se sodnik odloči za hitro sojenje.

Jade je sicer hči pevca skupine Rolling Stones Micka Jaggerja in manekenke iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in zagovornice človekovih pravic Biance Jagger. Med letoma 2012 in 2021 je bila poročena z didžejem Adrianom Fillaryjem, s katerim ima osemletnega sina Raya Emmanuela. Iz razmerja s producentom Piersom Jacksonom ima še dve hčerki – 30-letno Assisi in 26-letno Ambo.

Jade Jagger na očetovi razstavi fotografij leta 2011. Foto: Guliverimage

