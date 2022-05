Micku Jaggerju ni všeč, da ga primerjajo s Harryjem Stylesom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harry Styles in mladi Mick Jagger - vidite podobnost?

Harry Styles in mladi Mick Jagger - vidite podobnost? Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Harry Styles, nekdanji član fantovske skupine One Direction, ki zdaj več kot uspešno nadaljuje samostojno kariero, je večkrat povedal, da je že od nekdaj oboževalec Micka Jaggerja in da v njem najde tudi navdih. Tudi zato njegov videz in izbor oprav pogosto primerjajo z Jaggerjem v mladih letih, ki je takrat prav tako kot Styles zdaj kljuboval ustaljenim spolnim vzorcem.

Primerjave z mladim popzvezdnikom pa se Jaggerju ne zdijo kompliment, temveč ga kar malce motijo. Kot je povedal za The Sunday Times, podobnosti med njima ne vidi. "Če ne drugega, sem imel veliko bolj naličene oči kot on," je izjavil Jagger, "dajte no, jaz sem bil veliko bolj androgen."

"Nima glasu, kot ga imam jaz, in na odru se ne giblje kot jaz," je nadaljeval legendarni frontman, "obstaja le neka površinska podobnost z mano v mladosti, kar je v redu - ni sam kriv za to."

