Harry Styles presenetil v obleki, najlonkah in visokih petah #foto

Harry Styles, prvi moški, ki je na naslovnici ameriškega Vogua poziral v obleki, je tokrat šel še korak dlje. Za promocijo nove lepotne linije si je k obleki nadel še najlonke in poziral v visokih petah.

Harry Styles, 27-letni pevec razpadle skupine One Direction, je z glasbenega področja odločno zakorakal še v lepotno industrijo. Med pandemijo je dobil idejo o lastni lepotni znamki, ki jo je zdaj tudi uresničil. V liniji so lak za nohte, ki je postal že pevčev prepoznavni znak, pa osvetljevalni serum ter serum z oči in ustnice s hladilnim učinkom.

Brez težav obuje visoke pete

A bolj kot njegovi izdelki je Harry javnost navdušil ali pa šokiral s svojo pojavo. Na naslovnici revije Dazed pozira v vijoličnih hlačah na trapez in črni raztrgani majici, ki razkriva njegove prsi. Obvezen modni dodatek so številni prstani in uhani ter seveda nalakirani nohti.

Na eni od fotografij nosi enodelni pajac s pavjim vzorcem, na drugi pa ima oblečen steznik, kot so ga nosili v 14. stoletju, zraven pa obute čevlje z visoko peto.

Prav po zaslugi njegovega modnega eksperimentiranja je dobil naziv modne ikone. A pevec se s tem ne strinja. "Zdi se mi smešno, saj o sebi ne razmišljam na tak način. Mislim, da lepota ne pomeni, da si videti dobro. Ljudje so lepi, ko so veseli in žarijo. Mislim, da lahko moji lepotni izdelki k temu veliko pripomorejo."

Njegovi lepotni produkti so sicer namenjeni tako ženskam kot moškim. Izšli bodo v omejenih količinah, trenutno pa so že na voljo v prednaročilu.

