Francoska skrivnost lepe kože

Ko govorimo o negi kože, si vsi želimo preprostih, a učinkovitih rešitev. In prav to ponuja kultna večnamenska krema, ki že desetletja navdušuje dermatologe, vizažiste in zvezdnice po vsem svetu. Kaj jo naredi tako posebno? Odkrijmo njene sestavine, dermatološke prednosti in številne načine uporabe, ki jo ločijo od preostalih.

Francoska dermatološka mojstrovina

Embryolisse je francoska blagovna znamka, ki jo je v 50. letih ustanovil dermatolog dr. Tricot. Njihova filozofija temelji na preprostosti, učinkovitosti in nežnosti do kože. Lait-Crème Concentré je postal njihov paradni konj – dermatološko preizkušen izdelek, ki koži zagotavlja globinsko nego in dolgotrajno vlaženje.

Poleg legendarne kreme Embryolisse Lait-Crème Concentré blagovna znamka ponuja tudi širok nabor izdelkov za čiščenje, vlaženje in nego kože, ki so oblikovani z mislijo na občutljivo in suho kožo. Njihove formulacije so skrbno razvite za zagotavljanje dolgotrajnih rezultatov in zdravega videza kože.

Foto: Shutterstock

Moč naravnih sestavin

Foto: Embryolisse Kaj je tisto, kar naredi to kremo tako čudovito? Formula je obogatena z izbranimi naravnimi sestavinami, ki delujejo sinergijsko:

aloe vera – pomirja kožo in zmanjšuje rdečico,

– pomirja kožo in zmanjšuje rdečico, karitejevo maslo – globinsko nahrani in obnovi zaščitno bariero,

– globinsko nahrani in obnovi zaščitno bariero, sojini proteini – izboljšajo elastičnost kože,

– izboljšajo elastičnost kože, čebelji vosek – pomaga pri zadrževanju vlage.

Kombinacija teh sestavin omogoča, da krema intenzivno vlaži, pomirja in krepi kožo, ne da bi jo obtežila. Resnično vsestransko uporabna krema za vso družino si zasluži častno mesto v vašem kozmetičnem kotičku.

Več kot le krema: šest načinov uporabe

Ena izmed največjih prednosti Lait-Crème Concentré je njena vsestranskost. Gre za izdelek 6 v 1, ki nadomesti več različnih kozmetičnih pripomočkov:

vlažilna krema za obraz – za vsakodnevno nego zjutraj in zvečer,

– za vsakodnevno nego zjutraj in zvečer, podlaga za ličenje – ustvari popolno osnovo za enakomeren mejkap,

– ustvari popolno osnovo za enakomeren mejkap, odstranjevalec ličil – nežno raztopi mejkap in nečistoče,

– nežno raztopi mejkap in nečistoče, vlažilna maska – v debelejšem sloju deluje kot intenzivna maska,

– v debelejšem sloju deluje kot intenzivna maska, nega po britju – pomirja in obnavlja razdraženo kožo,

– pomirja in obnavlja razdraženo kožo, vlažilna krema za telo – zagotavlja mehkobo tudi na suhi koži rok in nog.

Ne glede na to, ali prisegate na minimalizem, si želite poenostaviti svojo rutino osebne nege ali pa želite potovalno torbico napolniti s čim manj izdelki, ta krema poskrbi za vse. Poiščite Embryolisse Lait-Crème Concentré v lekarni ali jo naročite prek povezave.

Triki vizažistov: kako iz kreme potegniti največ

Profesionalni vizažisti že leta uporabljajo Lait-Crème Concentré kot nepogrešljiv izdelek pri ličenju. Tukaj so preizkušeni triki:

Popolna podlaga za mejkap: nanesite tanko plast kreme pred nanosom tekoče podlage za bolj enakomeren in dolgo obstojen mejkap.

Nimate BB-kreme? Kadar želite koži podariti svežino, primerno za "no make-up" videz, zmešajte nekaj kreme in tekoče podlage na hrbtni strani roke ter mešanico nanesite na obraz za izenačitev tena

Naravni sijaj kože: za zdrav in sijoč videz kože jo nežno vtapkajte na ličnice po nanosu ličil.

Hitro osvežen videz: po dolgem dnevu nanesite malo kreme na suhe dele obraza, da osvežite mejkap in koži povrnete svežino.

Foto: Getty Images

Nasveti dermatologov: zakaj je Embryolisse prava izbira?

Dermatologi priporočajo Lait-Crème Concentré zaradi njene nežne, a učinkovite formule, ki je primerna tudi za občutljivo kožo. Tu so ključni dermatološki nasveti:

Idealna nega za občutljivo kožo : zahvaljujoč nežnim sestavinam ne draži kože in je primerna za ljudi z občutljivo ali suho kožo.

: zahvaljujoč nežnim sestavinam ne draži kože in je primerna za ljudi z občutljivo ali suho kožo. Popolna izbira za hladne dni : v zimskem času krema pomaga zaščititi kožo pred vetrom in nizkimi temperaturami.

: v zimskem času krema pomaga zaščititi kožo pred vetrom in nizkimi temperaturami. Univerzalna rešitev za vsak tip kože : primerna je za vse tipe kože, saj zagotavlja vlaženje brez mastnega občutka.

: primerna je za vse tipe kože, saj zagotavlja vlaženje brez mastnega občutka. Bogato vlaženje po sončenju: s svojo bogato vlažilno sestavo, ki ne draži, je odlična izbira za nego kože po sončenju.

Odkrijte svojo novo najljubšo kremo