Mick Jagger zaročil 44 let mlajšo balerino

Melanie Hamrick je v intervjuju za francoski tabloid Paris Match potrdila, da sta se z Mickom Jaggerjem že "pred dvema ali tremi leti" zaročila.

"Morda se bova nekega dne poročila, morda ne," je dejala 37-letna balerina, "s svojim trenutnim življenjem sva tako zadovoljna, da si ne upam ničesar spremeniti.

81-letni frontman skupine Rolling Stones in 44 let mlajša Melanie sta se spoznala leta 2014 na Japonskem, kjer je bil on na turneji, ona pa na gostovanju z baletnim ansamblom American Ballet Theatre.

Leta 2016 se jima je rodil sin Deveraux, ki je Jaggerjev osmi otrok. Roker je bil do zdaj poročen le enkrat, med letoma 1971 in 1978 z Bianco Jagger, s katero ima danes 53-letno hči Jade. Preostali njegovi otroci so 54-letna Karis, 41-letna Elizabeth, 39-letni James, 33-letna Georgia May, 27-letni Gabriel in 25-letni Lucas.