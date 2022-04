Po več kot dveh letih je popzvezdnik predstavil novo skladbo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

20. maja bo izšel novi, tretji samostojni album popzvezdnika Harryja Stylesa, za premiero prvega singla s tega albuma pa je izbral 1. april. Na to so njegovi oboževalci in oboževalke čakali več kot dve leti, prejšnji album Fine Line, s katerega je med drugim uspešnica Watermelon Sugar, je namreč izšel jeseni 2019.

Skladba As It Was je melodična elektropop poskočnica, ki pa v besedilu skriva tudi temačnejše tone. V njem Styles prevprašuje posledice zvezdništva na njegovo duševno zdravje pa tudi odnose v njegovem življenju, pozorni oboževalci pa niso preslišali stihov, v katerih omenja selitev iz Amerike in dva otroka.

Mnogi so prepričani, da s tem cilja na svoje dekle, ameriško igralko Olivio Wilde, in se sprašujejo, ali bo z otrokoma, ki jih ima iz zakona z igralcem Jasonom Sudeikisom, res zapustila ZDA in se za vedno odselila k Britancu Stylesu.

Kakorkoli že, As It Was je praktično takojšnja uspešnica, samo premiero na YouTube si je ogledalo več sto tisoč ljudi, v dobrih desetih urah pa ima videospot že čez 11 milijonov ogledov.

