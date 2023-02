Slovenski spletni vplivneži: Čas je, da to uredimo

Neurejeno pravno okolje, v katerem delujejo vplivneži, je podobno času, ko so prvi avtomobili na ceste zapeljali pod pravili, ki so veljala za konjske vprege, so opozorili na Dnevu vplivnostnega marketinga, prvem tovrstnem dogodku v Sloveniji.

V četrtek je bil v Ljubljani prvi Dan vplivnostnega marketinga, dogodek v organizaciji Marketing Magazina, na katerem se je vrsta govorcev posvetila različnim temam, povezanim s tako imenovanim influencerstvom.

"Zdaj je čas, da zakonodajalec pristopi tudi k urejanju tega področja," je na okrogli mizi Regulacija dela z vplivneži dejala odvetnica Alja Fakin, ki je neurejeno pravno okolje, v katerem delujejo vplivneži, primerjala s časom, ko so prvi avtomobili na ceste zapeljali pod pravili, ki so veljala za konjske vprege.

Poudarila je, da smo zdaj v neurejenem pravnem stanju, a da smo Slovenci na tem področju vseeno v koraku z Evropo. "Določene države so že naredile korak naprej, zlasti na področju sodelovanja z otroki," je dodala Fakinova.

"Vplivnež je medij, o tem ni dvoma, od klasičnih medijev pa se razlikuje v dvojnosti. Vplivnež nastopa v dveh funkcijah, po eni strani v funkciji delavca, starša, partnerja, po drugi strani pa v funkciji nekega poslovnega subjekta, izvajalca, delodajalca, skratka nekega podjetnika. Zato mora pravo najprej pravilno razumeti koncept vplivneža, da bo potem lahko te dobre prakse uzakonilo. Predvsem pa bi si želela, da pri tem ne izhaja iz potencialnih zlorab, ker to ni funkcija zakonodajalca, ampak so za to pristojne druge službe, ki bodo imele z urejeno zakonodajo veliko lažje delo," je še povedala Fakinova.

Vplivnica, podjetnica in soustanoviteljica podjetja Minicity Jasna Žaler Culiberg pa je poudarila, da pravo zelo počasi, z velikim zamikom sledi realnosti. Sama se je na področju vplivnostnega marketinga in vključevanja otrok vanj srečala tudi s svojim primerom, ki je odmeval v medijih. Takrat njen partner, ki dela tudi kot spletni vplivnež, ni izpolnil vloge za izdajo dovoljenja za delo otroka.

"Ko pa urediš te obrazce, tudi v mojem konkretnem primeru, šele ugotoviš, kako precej neprilagojeni so, saj so bili narejeni desetletja nazaj in so usmerjeni v tradicionalne medije in tako primerni za snemanje oglasov, filmov in TV-reklam. Družabna omrežja so zdaj, tukaj in delujejo spontano, vplivnež pa je prisiljen napovedati vsak scenarij, vsako minuto snemanja, trajanje, lokacijo, čas. Zdaj pa naj bo influencer spontan in 'insta' in potem verjemi, da nam država daje vsa orodja, da lahko delamo. Praksa trenutno ne kaže tako," je še pojasnila Jasna Žaler Culiberg.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Ciril Komotar, nekdanji avtomobilski novinar na Siol.net, ki je svoje znanje ustvarjanja vsebin iz klasičnih medijev prenesel na družbena omrežja in leta 2016 začel ustvarjati vlog Komotar minuta. Poudaril je, da je čas, da si spletni vplivneži tudi sami nalijejo čistega vina.

"Ta pravna ureditev je neko vprašanje, ki smo ga vsi malo potiskali na stran. V trenutku, ko pa se je pojavil prvi primer, ki je bil odmeven, pa nas je presenetil," je povedal Komotar in dodal dodal, da svojega otroka že več let ne objavlja na družbenih omrežjih.

Poudaril je, da je pri tem, da se zgodi konsenz glede pravne ureditve influencerjev, ključna hitrost, torej kaj in kako bodo delali, da jim tudi po tem, ko bodo morali te stvari izpolnjevati, to ne bo kradlo preveč časa.

Ustanovili so Društvo ustvarjalcev spletnih vsebin

"Konkretno sam najbrž ne bom imel teh težav, ampak zares mi ni vseeno, ker ne vem, kje stojim oz. kje stojijo moji influencerski kolegi ali pa kolegi, ki ustvarjajo vsebino," je dodal Komotar, ki je skupaj z več spletnimi vplivneži, tudi Jasno Žaler Culiberg ustanovil Društvo ustvarjalcev spletnih vsebin, preko katerega se trudijo doseči boljšo pravno ureditev dela influencerjev.

Na dogodku prvega dneva vplivnostnega marketinga so nastopili tudi drugi vplivneži in govorci različnih podjetij ter ustvarjalci vsebin, ki so med drugim spregovorili o metrikah in cenah v vplivnostnem marketingu ter o drugih uspešnih produktih.

