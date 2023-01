Slovenska pevka ima na Tajskem tudi letos težave: Mislila sem, da bom morala na operacijo

22-letnica se je tudi letos na Tajsko odpravila s fantom Luko Dovšakom in prijatelji, ki so na enem izmed tamkajšnjih otokov za skoraj tri mesece najeli vilo.

Kot je pred dnevi 22-letnica povedala na svojem profilu na Instagramu, ji je zdravnik rekel, da ji bodo morda morali prerezati boleče mesto, če zdravila ne bi učinkovala.

Zatečeno je imela vso levo stran obraza

Po nekaj dneh jemanja antibiotikov se ji je stanje očitno izboljšalo, saj pravi, da ima le še majhno oteklino. "Že od sobote sem na antibiotikih in jaz ne vem, kaj Tajci dajejo v antibiotike, ampak zbudila sem se popolnoma v redu oziroma imam še čisto majhno oteklino," je pojasnila.

Povedala je tudi, da je nekega večera mislila, da bo morala na operacijo, saj ni mogla več odpreti oči. Tudi spati ni mogla, ker je imela vso levo stran obraza zatečeno.

Dodala je, da se počuti zelo slabo: "Težave imam s prebavo, počutim se zelo anksiozno, čisto sem čudna, zato nekaj dni malce bolj počivam in v petek še zadnjega (antibiotik, op. p.) pojem. Tako da ja, vse pride s svojo ceno." Sledilcem je še sporočila, da ne smejo imeti nikoli občutka krivde, če si kakšen dan "vzamete povsem na 'off'" in lenarite.

Vsi so svobodnjaki, zato lahko delajo od koderkoli

S fantom Luko sta skupaj že štiri leta. Ob četrti obletnici, ki sta jo praznovala decembra, je Gaja na svojem profilu na Instagramu delila več njunih skupnih fotografij in zapisala: "Hvala za najlepša štiri leta mojega življenja. Mislim, da je najin odnos nekaj, kar me je spremenilo in izzvalo, da postanem boljša različica sebe. Ti si najbolj neverjetna oseba in moj najboljši prijatelj. Tako sem hvaležna za to, kar imava, in komaj čakam, da vidim, kaj nama prinaša prihodnost."