"Z rešilcem so me odpeljali na drugo stran otoka," je prek Instagrama sporočila slovenska pevka in spletna vplivnica Gaja Prestor, ki se trenutno mudi na Tajskem, kamor se je s fantom in prijatelji odpravila na počitnice.

Tako pred odhodom kot ob prihodu na Tajsko so vsi opravili PCR-teste, ki so bili negativni, po tednu dni pa so jih morali opraviti še enkrat. In Gajin je bil pozitiven.

"Nimam simptomov in počutim se 'top'," je povedala pevka in pojasnila, da so jo takoj po prejemu rezultata klicali iz bolnišnice, da mora v desetdnevno karanteno.

Ko je prispela na lokacijo, kjer bo karanteno preživljala, pa je ugotovila, da ji tam pravzaprav ne bo hudega. Dobila je povsem svojo hiško v bližini plaže, kamor se lahko odpravi poležavat pod palme.

Hiška in plaža, kjer bo naslednjih deset dni preživljala karanteno. Foto: zajem zaslona/Instagram

"Če si želim biti kje v karanteni, je to v hiški na plaži," je dejala in dodala, da ji teh deset dni ne bo pokvarilo počitnic, saj bo po koncu karantene na Tajskem ostala še kakšen mesec.

