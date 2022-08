Slavni režiser in glasbena zvezdnica sta se na skrivaj poročila

Britanska pevka kosovskih korenin Rita Ora in novozelandski režiser Taika Waititi sta poročena, poročajo britanski tabloidi. V zakon sta po poročanju tabloida The Sun skočila pretekli konec tedna, potem ko sta se pred kakšnim mesecem zaročila.

Neimenovan vir je za The Sun povedal, da sta si zaljubljenca želela poroke v najožjem krogu bližnjih, ker "hočeta ohraniti zasebnost svoje zveze".

Foto: Reuters

Oskarjevec in popzvezdnica sta se prvič skupaj v javnosti pojavila avgusta lani, prijatelja pa sta bila že več let pred tem, poroča The Sun, ki navaja še, da je pevka prevzela priimek svojega moža in je zdaj gospa Waititi-Ora.

