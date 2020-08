Slavni par pričakuje tretjega otroka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da sta znova v veselem pričakovanju, sta pevec John Legend in njegova žena, manekenka in televizijska voditeljica, Chrissy Teigen naznanila v njegovem najnovejšem videospotu za skladbo Wild. To bo za slavni par tretji otrok.