V znak politične podpore igralka presenetila z vročo fotografijo #video

V črni oprijeti obleki znamke Valentino in z rahlo nagnjeno glavo je Katie Holmes pozirala v kopalnici. Ob fotografiji, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala le ključnik #BidenHarris2020. Čeprav so bili nekateri njeni sledilci navdušeni nad vročo fotografijo, pa številnim ni jasno, kakšno povezavo ima fotografija z Bidnom in Harrisovo.

Vanity Fair je zapisal, da je fotografija nastala na snemanju za revijo InStyle v mesecu aprilu in da je Katie pred objavo za odobritev prosila odgovorno urednico Lauro Brown, ki je tudi komentirala objavljeno fotografijo. Ker pa nima vse skupaj nobenega smisla, so se pojavila celo ugibanja, ali je morda nekdo vdrl v igralkin Instagramov profil in zdaj deli skrivnostne ter nesmiselne objave, ki nikomur pravzaprav niso jasne.

To namreč ni bilo prvič, da je bila na njenem profilu nenavadna objava. Pred nekaj dnevi je s sledilci delila videoposnetek želvice, ki jo poje ogromna riba, zraven pa pripisala: "Preveč prikupno". A portal Huffingron post poroča, da je teorija o tem, da so vdrli v njen profil in ga zlorabili, malo verjetna ter da se vendarle za kriptičnimi sporočili skriva zvezdnica sama.

