Tako elegantno je Katie Holmes zavrnila novinarjevo vprašanje #video

Katie Holmes se je včeraj zvečer udeležila modne revije znamke Marc Cain na berlinskem tednu mode, ki se odvija od 13. do 17. januarja.

Medtem ko je pozirala fotografom na rdeči preprogi, jo je eden od novinarjev hotel vprašati o hčerki Suri ter o tem, ali je tudi ona tako velika modna navdušenka kot mama.

Nedolžno vprašanje, na katerega pa 41-letna zvezdnica ni hotela odgovoriti in je novinarju prijazno dejala: "Vznemirjena sem, da sem tukaj zaradi modne revije, in tukaj sem, da bi govorila o tem," mu je odgovorila z nasmehom na obrazu ter se mu še zahvalila.

Katie postavila trend leta 2019

Ameriška igralka je zadnja leta bolj kot po vlogah poznana po svojem osebnem slogu in dobri modni žilici. Medije polni s svojimi premišljeno sestavljenimi opravami, tako za svečane priložnosti kot dnevne opravke, s katerimi navdihuje mnoge po svetu.

Njen najbolj odmeven videz lanskega leta je bil, ko je oblekla sivo jopico iz kašmirja in pod njo nosila ujemajoč se modrček, kar so kmalu začele oponašati ne le modne navdušenke, ampak tudi znamke, ki so skopirale njen videz in ga ponudile na prodajnih policah.

Jopa z ujemajočim se modrčkom je tako postala eden največjih trendov leta 2019.

Še več o Katiejinem slogu: