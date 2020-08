Manekenkin recept za testenine, ki je obnorel splet #video

Priljubljena manekenka in TV-voditeljica Chrissy Teigen je navdušena in nedvomno nadarjena kuharica, ne nazadnje je izdala že dve kuharski knjigi, kulinarične nasvete, trike in recepte pa redno deli tudi na družbenih omrežjih.

Sredi maja je na Instagramu objavila videorecept za testenine, ki je od takrat postal prava spletna uspešnica - vsak dan se namreč oglašajo njeni sledilci, ki so ga preizkusili in so povsem navdušeni nad rezultatom.

Gre za pekoče miso testenine, kot jih je poimenovala, za nekakšno karbonaro z azijskim pridihom. Vse sestavine je mogoče kupiti tudi v bolje založenih trgovinah pri nas, zato ni ovir, da najbolj vročega recepta na spletu ta hip ne bi preizkusili tudi sami.

Za tri osebe potrebujete:

dve jušni žlici olivnega olja,

100 gramov slanine, narezane na debele rezine,

tri jušne žlice čilijeve omake s česnom,

dve jušni žlici svetle (manj intenzivne) miso paste,

tri jajca,

350 gramov špagetov, rezancev ali drugih dolgih testenin,

60 gramov nastrganega parmezana,

eno čajno žličko sveže mletega črnega popra,

mlado čebulo.

Postopek:

Pristavite velik lonec osoljene vode, da zavre. Medtem na olju prepražite rezine slanine ter jih, ko so hrustljave, odstavite in narežite na kocke.

V skledi zmešajte čilijevo omako, miso pasto in malo vrele vode. Ko je mešanica gladka in enotna, vmešajte jajca.

V vrelo vodo stresite testenine in jih skuhajte "na zob". Prihranite skodelico vode, v kateri so se kuhale.

Odcejene testenine stresite v ponev s prepraženo slanino, vse skupaj premešajte in pogrejte na zmernem ognju. Nato ogenj zmanjšajte ter v testenine vmešajte jajca s čilijevo omako in miso pasto. Na hitro premešajte, da so testenine pokrite z jajčno mešanico, nato pa primešajte še nastrgan parmezan in mlet poper. Premešajte in dolijte toliko vode, v kateri so se kuhale testenine, da dobite lepo kremasto omako.

Če so vam všeč pikantne jedi, lahko dodate več čilijeve omake. Ko testenine postrežete, jih potresite z nasekljano mlado čebulo in nastrganim parmezanom.

