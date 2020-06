Zvezdnik razkril svoj recept za najboljši poletni koktajl #video

Igralec in nekdanji profesionalni rokoborec Dwayne Johnson, najbolj znan pod vzdevkom The Rock, je na Instagramu objavil videorecept za koktajl, ki je po njegovih besedah najboljša izbira za poletje.

Gre za različico priljubljenega koktajla margarita, ki mu je filmski silak dodal svežo lubenico, ob tem pa poskrbel še za promocijo svoje znamke tekile, ki jo je predstavil lansko jesen.

A brez skrbi, koktajl vam bo uspel tudi, če uporabite kakšno drugo tekilo. Poskrbite le, da bo to tako imenovana tekila "blanco" oziroma srebrna tekila. Gre za tekile, ki so popolnoma brezbarvne, ker niso zorele v lesu.

Margarita z lubenico

Potrebujete:

agavin sirup

limete

očiščeno meso lubenice

tekilo

led

Postopek

V kozarec za mešanje vlijte 15 mililitrov agavinega sirupa in sok ene limete. Dodajte štiri ali pet kock mesa lubenice in dobro pretlačite. Prilijte 60 mililitrov tekile, nato kozarec zvrhajte z ledom in dobro premešajte. Zlijte v kozarec, okrasite z rezino lubenice in uživajte.

