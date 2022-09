Slavna pevka presenetila z videzom: "O moj bog, kaj si je naredila?"

Pevka Gwen Stefani je pred kratkim gostovala v pogovorni oddaji voditelja Setha Meyersa, s katerim je razpravljala o novi sezoni resničnostnega šova The Voice, a je bolj kot s povedanim pozornost vzbudila s svojim videzom.

Njen obraz je bil namreč zabuhel in skoraj nepremičen, kar je nemudoma sprožilo plaz spletnih komentarjev. "Je to res ona?", "Neprepoznavna je", "O moj bog, kaj si je naredila?" in podobne opazke so se zvrstile ob posnetku, objavljenem na Instagramu, mnogi spletni uporabniki pa so ji svetovali, naj preneha pretirano uporabljati botoks in polnila.

O "večno mladem videzu" priljubljene pevke se govori in ugiba že leta, a javno ni nikoli govorila o tem, ali si je privoščila kakšen lepotni poseg. Pred nekaj leti je med gostovanjem v oddaji Jamesa Cordena izjavila le, da je skrivnost njenega mladostnega videza njen drugi mož, šest let mlajši country glasbenik Blake Shelton.

