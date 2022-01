Sean Penn: Prihodnost sveta me frustrira, k sreči sem star

Čeprav je staranje v Hollywoodu tabu tema, enainšestdesetletnega Seana Penna to ne skrbi. Za Toronto Sun je namreč povedal:

"Malo sem razočaran nad svetom. Vesel sem, da sem star in da se mi ne bo treba ukvarjati s tem, kam gredo stvari." Kot je dejal, obsoja ljudi, ki izbirajo teme, okoli katerih se potem prepirajo tisti, ki jih te razburjajo, in tisti, ki se s tem strinjajo. "Preveč nas skrbi, česa nas bodo obtožili hinavski samooklicani pravičniki, ki si želijo le hitre nagrade," je poudaril Penn. "Hinavsko samopravični so, ne skrbi pa jih to, da bombardirajo otroke v Jemnu, kajti oni niso pomembni za njihov vstop v izbrane klube."

Penn nikoli ni bil sramežljiv pri izražanju svojih političnih prepričanj. Julija je zavrnil nadaljevanje snemanja serije Starz Gaslit, dokler vsi igralci in člani ekipe niso bili cepljeni proti covid-19. Pred tem je izjavil, da je gibanje #MeToo slabo, saj "ločuje moške in ženske".

Penn se je pred kratkim na sceno skozi velika vrata vrnil s filmom Flag Day, ki ga je režiral in v katerem igra glavno vlogo. Drama temelji na spominih Jennifer Vogel. Film, v katerem je očeta upodobil Sean Penn, hčer pa Dylan Penn, pripoveduje zgodbo o očarljivem očetu, bančnem roparju in prevarantu Johnu Voglu. V skladu s temo filma, odnosom med očetom in hčerko, je naslovna pesem delo Eddieja Vedderja in njegove hčerke Olivie.

