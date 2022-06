Prva akcijska vloga tega igralca je od njega zahtevala telesno preobrazbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22. uri ogledali akcijsko pustolovščino Strelec: krvava pogodba (The Gunman). V njej bo v glavni vlogi zaigral Sean Penn, za katerega je bila to prva akcijska vloga v njegovi karieri. Kaj je ta od njega zahtevala in ali bo filmu sledilo tudi nadaljevanje, pa lahko izveste v nadaljevanju.

Sean Penn je bil v svoji karieri že dvakrat nagrajen z nagrado oskar, nikoli prej pa ga nismo videli v akcijskih vlogah. Strelec: krvava pogodba (The Gunman) tako zanj pomeni akcijski prvenec v karieri. Joel Silver, ki skupaj s Seanom Pennom in Andrewem Rono producira film, je priznal, da je igralca že dolgo spodbujal k temu, da bi se preizkusil tudi v tem žanru. V filmu bodo poleg njega zaigrali še Javier Bardem, Idris Elba, Ray Winstone in Mark Rylance.

Sean Penn je sicer sam zase dejal, da je film Strelec: krvava pogodba (The Gunman) krivično označiti samo z akcijskim filmom, saj pomeni veliko več kot zgolj to. O svoji prvenstveni vlogi v tem žanru pa je sam dejal: "Mislim, da se ta ne razlikuje bistveno od preostalih vlog. Gre sicer za drugačen žanr, ampak vseeno je v zgodbi neka človeškost." Penn sicer igra v vlogi Jima Terrierja, mednarodni vohun mora oprati svoje ime, da se reši pred organizacijo, za katero je nekoč delal.

Sean Penn je moral za svojo prvo akcijsko vlogo popolnoma izklesati svoje telo. Foto: IMDb Sean Penn se je moral za to vlogo fizično povsem preobraziti, kar je od njega zahtevalo posebno vadbo in pa tudi posebno dieto. V intervjuju je poudaril, da več o tem ne bo povedal, kar je tudi utemeljil: "Bolj zanimivo se mi zdi, ko se tovrstne razprave dotikajo ženskih teles." Igralec je vseeno priznal, da se je v Arizoni udeležil posebnega vojaškega tabora, se naučil boriti, obenem pa je v filmu sam izvedel vrsto kaskaderskih prizorov.

Režiser Joel Silver je nato priznal, da je Sean Penn v svoj lik vložil veliko dela, da je povsem prevzel njegovo miselnost in pa tudi podobo. Sean je nato tudi sam dejal, da se poskuša čim bolj poistovetiti z vsakim likom, ki ga igra, saj mu to daje samozavest na snemanjih. Režiser je nato opozoril še na eno prednost sodelovanja z glavnim igralcem: "Sean lahko pokliče kogarkoli in ga povabi k sodelovanju, prav vsak pa mu bo tudi pritrdil."

Ob koncu sta se oba strinjala, da bi se jima zdelo odlično, če bi temu filmu sledilo tudi njegovo nadaljevanje, režiser Joel Silver pa je poudaril: "Ne glede na to moramo najprej dokončno izpiliti ta film in ga narediti odličnega."

