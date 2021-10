Filmski zvezdnik se po le letu dni zakona ločuje od 32 let mlajše žene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Sean Penn in njegova žena, prav tako igralka Leila George, se ločujeta, je poročala revija People in navedla, da je zahtevo za ločitev vložila ona. Razlogi za njun razhod za zdaj niso znani.

Devetindvajsetletna Leila, sicer hči igralca Vincenta D'Onofria, je bila tretja žena 61-letnega Penna. Med letoma 1985 in 1989 je bil poročen z Madonno, od leta 1996 do 2010 pa z igralko Robin Wright, s katero ima dva otroka. Med letoma 2013 in 2015 je bil v razmerju z igralko Charlize Theron.

Preberite še: