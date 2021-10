Ločitev superbogatašev: premožnejša od britanske kraljice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 21 letih je konec zakona med nekdanjo mis Združenega kraljestva, manekenko in pevko Kirsty Bertarelli ter švicarskim milijarderjem Ernestom Bertarellijem. "Z žalostjo potrjujeta, da sta se razšla," je njun predstavnik za medije sporočil tabloidu Daily Mail, "odločitev je bila sporazumna".

Bogatejša od kraljice

Ločitev zakoncev Bertarelli, ki imata tri otroke, bo dokončna prihodnje poletje, zdaj pa se največ ugibanj vrti okoli tega, s kakšnim zneskom bo Kirsty odkorakala iz zakona. Njuno premoženje je namreč ocenjeno na 10,8 milijarde evrov, kar je več, kot znaša BDP nekaterih držav, recimo Bahamov ali Armenije, pa tudi več kot znaša premoženje britanske kraljice Elizabete II., navajajo britanski tabloidi.

Kirsty in Ernesto Bertarelli leta 2007 Foto: Reuters

Uradnega podatka o denarju, ki ga bo dobila Kirsty Bertarelli, ni, Daily Mail pa poroča, da naj bi šlo za 350 milijonov funtov oziroma dobrih 400 milijonov evrov.

Če podatek drži, bo 50-letnica postala najbogatejša ločenka, rojena v Veliki Britaniji, in premožnejša od zvezdnikov, kot so Mick Jagger, Ed Sheeran in Adele.

Njena ločitvena odvetnica je baronica Fiona Shackleton, ki je med drugim zastopala princa Charlesa in Paula McCartneyja v njunih ločitvah.

Preberite še: