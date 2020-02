Se bosta princa namerno izognila drug drugemu? #video

Ravno, ko se bosta princ Harry in Meghan Markle za nekaj dni še zadnjič pred uradnim umikom od kraljevih dolžnosti vrnila v Veliko Britanijo, bosta princ William in Kate Middleton odpotovala na Irsko. Brata, ki sta se v zadnjih dveh letih močno oddaljila, tako očitno ne bosta imela kaj dosti možnosti za druženje in popravljanje njunega skrhanega odnosa.

Je to, da se bosta kraljeva para na začetku prihodnjega meseca ravno zgrešila, načrtna poteza ali le naključje? To vprašanje je verjetno mnoge prešinilo, ko je Kensingtonska palača naznanila, da princ William in Kate Middleton od 3. do 5. marca odhajata na uradni obisk Irske.

Ravno v tem času se bosta namreč še zadnjič uradno na Otoku mudila tudi princ Harry in njegova soproga Meghan Markle, ki se sicer s 1. aprilom dokončno umikata od kraljevih dolžnosti. Do takrat pa ju čaka še nekaj obveznosti oziroma uradnih dogodkov, zaradi katerih se 28. februarja za nekaj dni vračata v Britanijo.

Glede na polne urnike obeh kraljevih parov bo tako možnosti za druženje v zasebnosti očitno malo. Edini dogodek, na katerem se bodo Harry, Meghan, William in Kate najverjetneje vendarle srečali, bo slovesnost ob dnevu Commonwealtha, ki velja za najpomembnejši britanski praznik.

Foto: Getty Images Na ta dan na Otoku slavijo različnost in bogastvo Commonwealtha, skupnosti 53 držav, med katerimi jih je bila večina nekoč del britanskega imperija. Osrednja slovesnost poteka v Westminstrski opatiji, ki se je, poleg britanske kraljice in članov njene družine, udeležijo še vsa preostala aristokracija in drugi britanski pomembneži.

Za bratoma je sicer precej težko obdobje, so za tuje medije povedali viri, ki so blizu kraljevi družini. Njuna bratska vez se je skrhala in močno sta se oddaljila.

A v zadnjem času so se končno stvari začele obračati na bolje, je za Entertainment Tonight razkril vir: "Več govorita kot prej in med njima so stvari malce boljše. Vsekakor se ne sovražita, kot so nekateri poročali, temveč govorita drug z drugim."