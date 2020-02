Princ Harry močno razburil sledilce: Te ni nič sram? #video

Na Instagram profilu princa Harryja in Meghan Markle se je znašla nenavadna reklama za športni dogodek Invictus Games, katerega ustanovitelj je princ Harry. Vabilo na igre, ki se bodo letos odvile meseca maja na Nizozemskem, namreč predstavljajo izmišljena SMS sporočila med Harryjem in Jon Bon Jovijem, kar se je mnogim sledilcem zdelo puhlo in povsem neprimerno.

Invictus Games je mednarodni športni dogodek, ki se je prvič odvil v Londonu septembra 2014, njegov ustanovitelj in velik podpornik pa je princ Harry. Na njem se v devetih različnih športih pomerijo ranjeni, poškodovani ali bolni vojaki in veterani.

Kot vabilo oziroma reklama za dogodek, ki se bo odvijal meseca maja na Nizozemskem, letos služijo izmišljena SMS sporočila, ki si jih izmenjujeta princ Harry in priljubljen glasbenik Jon Bon Jovi. Tema dopisovanja so seveda športne igre, možakarja pa naj bi se dogovarjala za srečanje 28. februarja, ko naj bi se glasbenik mudil v Londonu.

Princ Harry je ustanovitelj športnih iger Invictus Games, ki se bodo letos maja odvile na Nizozemskem. Foto: Getty Images

Čeprav je pod objavo na Instragram profilu Sussex Royal izrecno opozorjeno, da gre za izmišljeno dopisovanje in da si Harry ter Jon Bon Jovi takšnih sporočil v resnici nista izmenjevala, je mnoge sledilce vse skupaj močno zmotilo.

"Resno? Včasih sem bila oboževalka, a to že postaja smešno. Najprej sem mislila, da gre za neko s strani oboževalcev izmišljeno zadevo, ne morem verjeti, da je to objavljeno na vašem uradnem profilu. Prosim, nehajte si delati sramoto," se je glasil en komentar. Drugi pa: "Si resen, Harry? Neumnost. Te ni nič sram?"

Princ Harry je z zadnjo objavo na Instagramu prišel v nemilost mnogih sledilcev. Foto: Getty Images

Nekateri so bili še bolj okrutni in Harryju ter Meghan očitali, da sta za kanček pozornosti pripravljena narediti oziroma objaviti vse, tudi takšno neumnost. In da njun Instagram profil iz dneva v dan postaja bolj puhel in celo klovnovski.

Redki pa so se uspeli iz razprave o tem, ali je malce drugačna reklamna kampanja dogodka primerna ali ne, odstraniti ter so želeli ostale opozoriti, da tukaj sploh ne gre za Meghan in Harryja, temveč za udeležence športnih iger, torej ranjene ali bolne vojake ter veterane. Ti namreč za dogodek trdno trenirajo in jim udeležba tam pomeni ogromno.