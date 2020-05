Savina Atai sporočila veselo novico

Savina Atai, mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica mnogih knjig, ki učijo o tem, kako srbeti za svojo notranjo in zunanjo lepoto, za svoje zdravje, blaginjo in srečo, je poročena. Veselo novico je sporočila prek družbenega omrežja.

39-letna Savina, ki se je februarja preselila na Novo Zelandijo, je po nekaj mesecih zveze skočila v zakonski stan. Veselo novico je s fotografijo, kjer se v objemu svojega novega soproga Garretta srečno smehlja, svetu sporočila prek Facebooka.

To, da sva se z Garrettom našla. Dve takšni zgodbi, je čudežno," je med drugim zapisala in dodala, da je bila odločitev, da se poroči z njim, ena najlažjih v njenem življenju. Ker je preprosto vedela, da sta si namenjena. In ker hkrati tudi ve, da je za svoje prejšnje ljubezensko razmerje z Grkom Giorgosom, s katerim je bila skupaj več let, naredila vse, kar je lahko.

"Tako zelo mirna sem s svojo odločitvijo ravno zato, ker vem, da sem za svojo prejšnjo zvezo naredila čisto vse, kar je bilo v moji moči. Bolečina, ki se zgodi, ko se ti popolnoma zlomi srce in življenje, ki sem gradila, me je zmehčala. Ljubezen včasih ni dovolj, da odnos obstane. A če damo ljubezen pred našo bolečino in naš ego, lahko zgradimo novo obliko odnosa. Midva sva jo in res sem ponosna na naju," je odkrito pojasnila.

Potem pa nadaljevala, da je zdaj čas za sedanjost in da je bil ta velik korak, zakon, zanjo nekaj povsem naravnega. Nekaj, proti čemur je zakorakala brez kančka dvoma, z vsem srcem in dušo. "Velikokrat v življenju sem slišala stavek: “Ko veš, veš.” Nisem ga razumela. Z vsem spoštovanjem in ljubeznijo do moje preteklosti. Zdaj ga razumem. Ko veš, veš," je končala zapis.