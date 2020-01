Pamela Anderson presenetila in se na skrivaj poročila

Potem ko se je poleti zelo javno razšla s francoskim nogometašem Adilom Ramijem, z glasno podporo Julianu Assangeu pa sprožala govorice, da se med njima plete nekaj več, je igralka in aktivistka Pamela Anderson zdaj vse presenetila in se na skrivaj poročila s filmskim producentom Jonom Petersom.

Poroko je zvezdnica na Instagramu naznanila s to fotografijo in pripisom "Srečno življenje":

52-letnica in 74-letnik sta usodni da dahnila v ponedeljek v Malibuju, to je za oba že peti zakon, sicer pa ljubezen med njima ni povsem nova. Pred več kot 30 leti sta bila namreč že par.

"V Pameli je veliko več, kot se zdi na prvi pogled, in zato jo tako zelo ljubim," je Peters po poroki povedal za The Hollywood Reporter, "lepih deklet je povsod polno, lahko bi izbiral, a že 35 let si želim le njo."

Poskušal jo je odvrniti od poziranja za Playboy

Spoznala sta se v Playboyevem dvorcu sredi 80. let, je povedal, "zagledal sem drobnega angela, ki je sedel ob točilnem pultu, in bila je Pammy. Imela je kakšnih 19 let. Takoj sem vedel, da bo velika zvezda."

Foto: Getty Images

Peters je še povedal, da je Andersonovo takrat poskušal odvrniti od poziranja za Playboy. "Bila je zelo pametna in zelo nadarjena. Poskušal sem ji dopovedati, naj se osredotoči na resno delo, a mi je rekla, da sem nor."

Prav Playboy je Andersonovo izstrelil med zvezde, Peters pa ji je pomagal prebiti se na televizijo. Povedal je še, da jo je že takrat zaprosil za roko, a ga je zavrnila. "Takrat sem ji rekel, da razlika v najinih starostih čez 30 let ne bo več tako pomembna," je povedal. Očitno je imel prav.

Oglejte si še: