Sanjska zaroka: znana Slovenka se je zaročila z danskim umetnikom #foto

Slovenska plesalka in koreografinja Nika Kljun, ki je pred leti sledila svojim sanjam in se preselila v Los Angeles, je s svojimi sledilci delila novico, da sta se s partnerjem Sonnyjem pred kratkim zaročila. To se je zgodilo na potovanju v Francoski Polineziji, s fotografij, ki jih je objavila, pa je zaroka videti sanjska.

Pod fotografijami, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisala: "Rekla sem da. Moja ljubezen, moj Sonny. Ti in jaz za vedno, srček! V vseh teh letih si me tiho poslušal, se zvesto učil in mi postavljal vprašanja. Zaradi podrobnosti, premišljenosti, načrtovanja, časa in truda, ki si ga vložil v ta magični trenutek, mi srce poka od ljubezni. Ko bi vi vedeli za vse podrobnosti!"

"Sonny, moja ljubezen, moja skala, tvoje srce je iz čistega zlata. Ljudem ne želiš nič slabega in preprosto širiš ljubezen povsod, kamor greš. Nimam dovolj besed, da bi razložila, kako se počutim. Hvala, ker si ti!" je zapisala v daljšem zapisu.

Dodala je še, da je hvaležna za vsak spomin, ki sta si ga delila, za vse, kar sta dosegla, in za vez, ki sta jo ustvarila z ljubeznijo in za katero sta skrbela skozi leta.

Skupaj sta že 14 let

Kljunova se je pred leti preselila v Los Angeles, kjer je kot plesalka in koreografinja sodelovala s svetovnimi zvezdniki, kot so Justin Bieber, Beyonce, Jennifer Lopez, Pitbull in Cher. S 36-letnim partnerjem Sonnyjem Frediejem Pedersonom, sicer danskim umetnikom, sta, kot je zapisala pod fotografijami, skupaj že 14 let. Njuno zvezo pa je z javnostjo delila oktobra letos.