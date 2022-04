Slovenska plesalka si je v prestižnem kalifornijskem kraju kupila hišo #foto

Priznana slovenska plesalka in koreografinja že več let živi in dela v ZDA, zdaj pa je tam še bolj pognala korenine, saj je postala lastnica domovanja v Palm Springsu.

"Uradno sem postala lastnica hiše v Palm Springsu v Kaliforniji," se je Nika Kljun pohvalila na Instagramu, "še vedno ne morem verjeti, da imam svoj lasten mali raj, kjer imam resnično vse, še pelikane."

Plesalka in koreografinja, ki je v svoji bogati karieri delala z zvezdniki, kot so Britney Spears, Beyoncé, Justin Bieber in Jennifer Lopez, je na Instagramu objavila več utrinkov iz svojega novega doma v mestu sredi kalifornijske puščave.

Palm Springs je svetovno znan letoviški kraj, je pojasnila Nika Kljun, idealen je za ljubitelje golfa in tenisa, prirejajo vrsto znanih glasbenih festivalov, ne nazadnje pa sta tam živela Marilyn Monroe in Frank Sinatra.

Ker je ob njenem novem domu jezero (s prej omenjenimi pelikani), hišo pa obdajajo obsežne zelene površine, je včasih kar težko verjeti, da je pravzaprav sredi puščave, je dodala Nika.

Foto: Instagram

Ob tem je pojasnila, da je bila pot do novega domovanja vse prej kot preprosta, češ da je nepremičninski trg v Kaliforniji povsem podivjal: "Še huje je v samem Palm Springsu, kjer so cene hiš takšne, kot bi bile iz zlata."

"Vesolje je pazilo name in me privedlo do sanjskega doma, takšnega, ki si ga po letih trdega dela v ZDA in po svetu zaslužim," je sklenila Nika, "tukaj si bom lahko vzela čas zase in si spočila tako telo kot duha."