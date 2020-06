Nika Kljun iz ZDA: Država je ponorela #video

V ZDA se že osmi dan nadaljujejo protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju. Od tam se nam je javila priznana koreografinja in plesalka Nika Kljun, ki že več let živi in dela čez lužo. Priznala je, da z grozo opazuje obsedeno stanje v državi.

"Država je trenutno ponorela. Ogromno je razdvojenosti. Videti je, kot da vodilni ljudje v državi podpirajo nasilje, ki ga je vse več. Razdvojenost je prisotna na družbenih omrežjih, med temnopoltimi in belopoltimi, med črnci samimi, saj nekateri izmed njih nočejo protestirati z nasiljem. Vse glasnejše so govorice, da je veliko nasilja in požigov stavb podtaknjenega od oblasti, da bi bili protestniki videti kot ponorele živali," razmere opisuje Kljunova.

"Grozno, grozno ... Ko se dnevno pogovarjam s prijatelji Afroameričani, opažam, da se v trgovini počutim zelo svobodno. Čeprav sem tujka in bom tujka tudi ostala, so se oni tukaj rodili. In še do danes, od 16. stoletja naprej, se ne počutijo doma. Ne počutijo se varne, ne počutijo se ljubljene, njihov glas v ZDA ne pomeni skorajda nič in to je zelo grozno gledati," je žalostna Ljubljančanka. Dodaja, da so njeni najboljši prijatelji prav Afroameričani, katerih življenjske zgodbe so grozljive.

"Upam, da se razmere čim prej pomirijo. Stopiti moramo skupaj, saj smo skupaj najmočnejši. Le tako bomo rešili problem, ki je večji od nas samih," še sklene Kljunova.