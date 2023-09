Ronaldo usodni da dahnil na Ibizi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Ronaldo se je s Celino Locks zaročil letošnjega januarja med počitnicami na Karibih. V ponedeljek sta se poročila v cerkvi na jugovzhodu otoka Ibiza, kjer ima nogometni zvezdnik tudi hišo.

33-letna Celina Locks, ki je z nekdanjim napadalcem Interja, Barcelone in Real Madrida, čigar celotno ime je Ronaldo Luis Nazario de Lima, začela hoditi pred sedmimi leti, je na svojem družbenem omrežju objavila fotografije s poročnega slavja. "Danes smo se z družino zbrali na intimnem verskem praznovanju in tako obeležili začetek tedna, v katerem nas čakajo številna praznovanja," je v deljeni skupni objavi s 47-letnim nekdanjim nogometašem zapisala manekenka.

To je Ronaldov tretji uradni zakon

Med povabljenci na poroki je bil tudi Ronaldov nekdanji soigralec pri madridskem Realu Julio Baptista, poroča Jutarnji, ena izmed prvih oseb, ki se je na veselo novico odzvala na družbenih omrežjih, pa je bila tudi Ronaldova nekdanja žena Milene Domingues.

Čestitkam mladoporočencema so se pridružili številni nekdanji znani nogometaši, med njimi Roberto Carlos, Luis Figo, Rivaldo ter Patrick Kluivert in tudi vzhajajoča zvezda brazilskega nogometa Vinicius Jr.

To je Ronaldov že tretji uradni zakon, potem ko njegov zakon iz leta 2005 z manekenko Daniello Cicarelli ni veljal za zakonitega, saj se nobeden od njiju še ni uradno ločil od prejšnjih partnerjev. Po koncu razmerja se je Ronaldo poročil s študentko inženirstva Mario Beatriz Antony in bil z njo poročen med letoma 2008 in 2012, z njo ima dve hčerki. Prvič se je Ronaldo leta 1999 poročil z nekdanjo brazilsko nogometašico Milene Domingues, s katero ima tudi sina.

Skupaj ima Ronaldo iz preteklih zvez štiri otroke, dva sinova in dve hčerki.