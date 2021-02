Resničnostna zvezdnica priznala, da je šla pod nož

Resničnostna zvezdnica Madison LeCroy je z zadnjo objavo dala jasno vedeti, da je velika podpornica lepotne kirurgije in da se je k njej po rojstvu sina zatekla tudi sama. Medtem ko je v mesecu novembru brez zadržkov priznala, da se je odločila za povečanje prsi, tokrat v objavi na svojem profilu na Instagramu ni razkrila, ali si je kasneje popravila še kaj. Je pa poudarila, da ne bi smeli biti zasramovani, če si pri tem, da se znova počutmo dobro v svoji koži, pomagamo s spretnimi rokami lepotnih kirurgov.

"Potem ko sem pred osmimi leti rodila štiri kilograme in pol težkega dojenčka, se v svoji koži nisem več počutila samozavestno. Vedno sem bila obsedena s fitnesom in sem pazila na prehrano, a včasih se nekateri deli nikoli več ne povrnejo v staro obliko, ne glede na dieto in telovadbo. Pred kratkim sem spoznala dr. Patricka O'Neilla, ki mi je vrnil samozavest in preoblikoval tiste dele mojega telesa, ki sem se jih najbolj sramovala," je iskreno zapisala.

Ter dodala: "Ženske ne bi smele biti zasramovane, če naredijo nekaj, zaradi česar se počutijo bolj samozavestno ali zaradi česar se imajo raje. Če se boste zato počutile bolje, naredite to! Če vaša sestra, mati, hčerka ali prijateljica razmišlja, da naredi nekaj, kar ji bo dvignilo samozavest in samovrednotenje, jih podprite!"

Mnoge sledilke so jo v komentarjih pohvalile za iskrenost. Kajti nemalo zvezdnic, ki so stalne uporabnice lepotne kirurgije, to še vedno skriva in o tem noče odkrito govoriti. Nekatere sledilke so tudi same delile svojo izkušnjo in povedale, da se, odkar so obiskale lepotnega kirurga in si popravile, kar jih je motilo, počutijo veliko bolje.