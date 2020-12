V obdobju epidemije povečano zanimanje za lepotne popravke

Iz tujine prihajajo zanimivi podatki o tem, da v obdobju "lockdowna" lepotna kirurgija cveti. Razlog naj bi bil v tem, da številni ure in ure v službene namene preživijo na aplikacijah, kot sta Zoom in Skype, kjer poleg sogovornika vidijo tudi svoj obraz in pomanjkljivosti na njem, te pa želijo popraviti.

Več videoklicev kot kadar koli prej, med katerimi zremo tudi v svoj obraz, ne le v sogovornikovega, je privedlo do tega, da so številni začeli pri sebi opažati stvari, ki jih prej niso videli. Morda ste opazili, da vaš nos ni raven, ampak pravzaprav stoji precej postrani. Morebiti ste opazili vse tiste globoke gube na čelu, ki so jih povzročila leta in leta mrščenja, ali pa prve znake staranja okrog oči. Vas pri očeh moti povešena koža obraza, ki je prej niste nikoli opazili, ali pa povešene veke?

Zaradi videoklicev lepotni kirurgi beležijo večje povpraševanje

Številni so v zadnjih mesecih, zahvaljujoč številnim sestankom prek videoklicev, začeli na svojem obrazu opažati pomanjkljivosti, ki jih prej niso opazili. Posledično imajo lepotni kirurgi v tem letu celo več dela kot prej. BBC poroča, da se je povpraševanje po nekirurških in kirurških lepotnih posegih drastično povečalo v ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji, na Japonskem in v Južni Koreji. Lepotni kirurgi pa so temu pojavu nadeli tudi zabavno ime, in sicer "Zoom Boom".

Srečanja prek videoklicev so pripeljala do tega, da smo na svojih obrazih začeli opažati pomanjkljivosti, ki jih prej nismo videli. Foto: Getty Images

"Tako imenovani 'lockdown obraz' je nekaj resničnega," pove Ashton Collins, direktor britanskega registra lepotnih kirurgov. "Preplavili so nas s sporočili, ki pravijo, da imajo grozne gube zaradi mrščenja ali da potrebujejo ustnice malo obdelave, da nos ni v redu." Od marca, ko so se na Otoku začele zaostrovati razmere zaradi novega koronavirusa in so začeli veljati epidemiološki ukrepi, do danes so tam zabeležili kar 40 odstotkov večji obisk spletne strani registra, kjer so prijavljene britanske zasebne estetske klinike.

Velik skok v povpraševanju po lepotnih storitvah opaža tudi Britansko združenje estetskih in plastičnih kirurgov (s kratico BAAPS British Association of Aesthetic Plastic Surgeons). Zdravniki, ki so del združenja, so letos naredili kar 70 odstotkov več posvetov, le da so ti morali potekati prek videoklicev, ne v živo. Podobne so tudi številke čez lužo. Ameriško društvo plastičnih kirurgov poroča, da so njihovi zdravniki v obdobju epidemije bolezni covid-19 opravili približno 64 odstotkov več virtualnih posvetov.

Najbolj priljubljeno pomlajevanje z botoksom in oblikovanje obraza s polnili

Največ zanimanja je bilo za nekirurške metode pomlajevanja, kot so odpravljanje gub s pomočjo botoksa, preoblikovanje obraza in ustnic s polnili, nekirurški lifting obraza. Med invazivnejšimi posegi pa prednjačita povečanje prsi in liposukcija, še poroča BBC. Največ strank lepotnih kirurgov je sicer žensk, a tudi vse več moških se odloča za posege. V letošnjem letu si jih je veliko želelo s pomočjo presaditve las rešiti težave s plešavostjo, sploh na sprednjem delu lasišča.

Ne le ženske, tudi moški so vse pogosteje gostje lepotnih klinik. Foto: Thinkstock

Tudi k temu je pripomoglo sestankovanje prek videoklicev, pojasnjuje britanski estetski kirurg dr. Munir Somji. "Ko sam sebe gledaš na Zoomu, sploh če sediš v dobro osvetljeni sobi, bodo tvoji lasje v vsakem primeru videti tanjši, ne glede na to, kaj boš naredil. Sploh pri moških, ki so jim v tem obdobju precej zrasli lasje in so daljši kot sicer. Daljši lasje pri moškem so namreč videti še tanjši," pravi.

Na to, da smo zaradi videoklicev bolj pozorni na svojo zunanjost, vpliva tudi dejstvo, da je naš obraz postavljen k obrazom naših sogovornikov, kar pomeni, da ga, če hočemo ali ne, ves čas malce primerjamo z njimi. Če ima kdo manj gub kot mi, bolj izrazite ličnice ali bolj polne ustnice, to zdaj opazimo bolj kot v normalnih okoliščinah, ko sebe ne vidimo in sogovornikom le zremo v obraz, še pojasnjujejo strokovnjaki. Zato pravzaprav ne preseneča, da letos lepotni kirurgi beležijo izrazito rast v povpraševanju po svojih storitvah in tudi pri številu posegov.