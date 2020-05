Katarina Benček odkrito o povečanju prsi: Hotela sem jim povrniti stari sijaj #video

Ena najbolj znanih slovenskih spletnih vplivnic Katarina Benček si je pred kratkim pri lepotnem kirurgu povečala prsi. Njena želja je bila, da ima oprsje kot nekoč in da se na prvi pogled niti ne vidi, da je šla pod nož. Zdaj je o svoji izkušnji javno spregovorila zato, ker so jo mnoge sledilke na Instagramu zasule s številnimi vprašanji o posegu in okrevanju.

Umetno povečanje prsi je lepotni poseg, za katerega se zadnja leta odločajo mnoge pripadnice nežnejšega spola tako doma kot v tujini. A še vedno o tem, da je dekolte umeten in ne naraven, večina le stežka odkrito spregovori, saj umetno povečanje prsi nekako ostaja tabu.

A Katarina Benček, priljubljena slovenska vplivnica, ki ji na Instagramu sledi že več kot 40 tisoč ljudi, se je odločila, da o svojem novem, umetno povečanem oprsju odkrito spregovori. K temu so jo spodbudila dekleta, ki jo spremljajo prek družbenih omrežij – mnoga so namreč opazila spremembo na njej in ji začela postavljati mnogo vprašanj o njenem novem oprsju ter o samem posegu.

Katarina se je za operacijo povečanja prsi odločila, da bi jim povrnila stari sijaj, pravi. Foto: osebni arhiv

Želela je polno, a na videz čim bolj naravno oprsje

Pravi, da je odločitev o tem koraku v njej zorela dolgo časa. In čeprav z njenimi prsmi ni bilo nič zares narobe, so bile v zadnjih nekaj letih zaradi tega, ker ji je telesna teža pogosto nihala, povsem drugačne kot nekoč.

"Vsake tri ali štiri leta mi teža zaniha za približno osem kilogramov – včasih na gor, včasih na dol. In žal se je moja maščoba iz prsi z leti odločila seliti v druge dele telesa," pove v smehu. "Moja želja je tako bila, da svojemu oprsju povrnem 'stari sijaj' ter da je narejeno tako, da ko pridem v prostor, ni tema pogovora. Da je čim bolj naravno na pogled."

Katarinina želja je torej bila, da so njene umetno povečane prsi še vedno videti naravne in da ni že takoj na prvi pogled očitno, da ima vsadke. Prav tako ji je bilo pomembno, da je njeno novo oprsje skladno z njeno postavo.

"Zavedala sem se, da je to poseg v telo, zato sem najprej obiskala nekaj klinik, potem pa sem tisto zame ta pravo izbrala po občutku. V kliniki Božikov sem začutila, da je to to. Doktor Božikov je bil zelo realen in direkten. Razumel je moje želje ter jim prisluhnil," še dodaja.

"Že od nekdaj sem imela košarico C. Edina razlika od prej in zdaj je v tem, da je bila pred operacijo košarica nedrčka bolj prazna, zdaj pa je polna," pojasnjuje Katarina. Foto: osebni arhiv

Po posegu nosi enako košarico nedrčka kot prej

Skupaj sta izbrala primerno obliko prsnih vsadkov in velikost. Katarina pravzaprav tudi po umetnem povečanju prsi nosi enako velike nedrčke kot prej. "Že od nekdaj sem imela košarico C. Edina razlika od prej in zdaj je v tem, da je bila pred operacijo košarica nedrčka bolj prazna, zdaj pa je polna. Najbolj zanimivo je to, da mi dejansko ni bilo treba zamenjati niti enega samega nedrčka, zdaj so samo bolj polni," pove Katarina.

Sam poseg in okrevanje sta potekala brez posebnosti. "Dobila sem vsa potrebna navodila, protibolečinske tablete in tudi telefonsko številko kirurga, če bi bilo kaj narobe. A na srečo je vse potekalo brez težav," se spominja tednov po posegu.

Najbolj naporna sta bila prva dneva, kajti takrat je težko celo v rokah držati žlico, še pojasni Katarina. "Največji izziv sem videla v tem, da se ne smeš čisto nič opirati na roke. Res se niti ne zavedaš, koliko jih uporabljaš, dokler nisi v takšni situaciji."

Katarini so vsadke vstavili pod prsno mišico, kar je še malce težje za okrevanje, a k sreči so bolečine po operaciji hitro minile. "Sama imam to srečo, da imam očitno visok prag bolečine, ker sem bila že drugi dan po operaciji skoraj brez bolečin. Seveda čutiš, da je neka sprememba v telesu, ampak bolečine so bile res blage," se spominja.

Ko od posega mine šest tednov, je okrevanje tudi uradno končano in življenje se lahko vrne v stare tirnice. Tudi fizična aktivnost, ki je v šestih tednih okrevanja prepovedana, je nato znova dovoljenja.

Katarini so vsadke vstavili pod prsno mišico, kar je malce težje za okrevanje, a k sreči so bolečine po operaciji hitro minile in okrevanje je potekalo brez težav. Foto: osebni arhiv

Pomembno je imeti realna pričakovanja in meje

Z leti se naše telo spreminja in čeprav se po najboljših močeh trudiš skrbeti zanj – tako z zdravo prehrano in redno telesno aktivnostjo kot tudi s primernimi kozmetičnimi preparati –, včasih ni dovolj za videz, ki si ga želiš zase. Zato se Katarini ne zdi nič narobe, da poiščeš pomoč v lepotni kirurgiji.

"Zdi se mi, da zlasti ko gre za žensko oprsje, še vedno velja neko prepričanje, da so umetne prsi velike in neokusne. Verjetno zato, ker nam take najbolj ostanejo v spominu. Jaz pravim, da je umetnost biti umeten, ampak tako, da je to nevidno," pravi Katarina.

Ko je začela dobivati vprašanja, ali je šla pod nož, je bila sprva v precepu, ali bi s širšo javnostjo delila svojo zgodbo ali ne. Potem pa se je odločila, da posega nima smisla skrivati. A da je treba v času, kjer so še posebej mlada dekleta že tako pod velikim pritiskom zaradi zunanjega videza, hkrati poudariti, da je lahko lovljenje popolnosti nevarna igra, ki lahko nima meja.

K lepotnim popravkom je treba pristopiti z realnimi pričakovanji in zdravo mejo, še pove slovenska spletna vplivnica. Foto: osebni arhiv

"V nekem trenutku sem se vprašala, ali svojo zgodbo o operaciji deliti s širšo publiko ali ne, ker vem, da so mlada dekleta že tako pod velikim vplivom socialnih omrežij, kjer videvajo 'popolna telesa in obraze'. Ker pa sem začela dobivati vprašanja na svojem Instagramu, sem se odločila, da nekaj povem na to temo, saj rada delim svoje mnenje in tudi ne vidim razloga, zakaj bi skrivala poseg," je pojasnila.

"A rada bi poudarila, da sem se ves čas zavedala, da po tem posegu ne bom nič bolj srečna ali samozavestna, to odločitev sem sprejela zato, ker sem želela povrniti nekaj, kar sem imela in izgubila z leti. V osnovi pa sem še vedno ista Katarina," pove za konec in doda: "Iskanje popolnosti je lahko igra brez meja, ki lahko hitro preide v neke skrajnosti. Zato se je dobro vprašati, zakaj gremo na poseg in kaj resnično od njega pričakujemo."