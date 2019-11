Kim razkrila lepotni trik: lepljenje dojk s trakom za lepši dekolte #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim Kardashian je vsem, ki ste se spraševali, kako lahko njeno bujno oprsje pri globoko rezanih oblekah ostaja trdno na mestu in zakaj njene precej velike dojke nikoli niso povešene, ponudila iskren odgovor. V obliki videoposnetka in fotografij. Skrivnost je v lepilnem traku, ki ga bo zdaj po več letih uporabe zamenjala za poseben trak za dojke, ki ga je oblikovala sama.

Globoki izrezi oblek, večerne toalete, ki razkrivajo hrbet, ali pa suknjiči, pod katerimi se naj ne bi nosilo ničesar, je le nekaj krojev, s katerimi se resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian že vrsto let pogosto srečuje. Pod takšnimi oblačili ni mogoče nositi nedrčka in ker zvezdnica ni hotela, da ji na rdeči preprogi ali na ulici pred paparaci iz drzne oprave "uide" katera od bradavičk ali cela dojka, si je pomagala kar z lepilnim trakom. Takšnim, ki ga uporabljamo pri hišnih popravilih.

A ko je bilo treba trak, ki je dojke ne le prekril, temveč tudi nekoliko privzdignil, odstraniti, je Kim trpela precejšne bolečine. "Pri odstranjevanju sem si skupaj s trakom dol povlekla tudi malo kože, poškodovala sem si jo," je povedala v videoposnetku, ki ga je objavila na Instagram Story.

Foto: Getty Images

Zato je, ko je oblikovala svojo linijo perila in oblačil za oblikovanje postave, prišla še na eno zamisel – narediti prav trak za dojke v različnih kožnih tonih, ki bo predvsem nežen do oprsja in kože. Na prodajne police tako za začetek postavlja trakove v treh različnih barvah. Kako se jih uporablja, pa je pokazala kar v videoposnetku na omrežju Instagram, v katerem je nastopila ena od manekenk njene znamke Skims.

V videoposnetku tudi razloži, da z lepljenjem preprosto privzdignemo dojko do želene višine, ter hkrati opozori, da je treba paziti na to, da trakov ne nalepimo preblizu vratu. V tem primeru se nam namreč lahko trak pod oblačilo, ki ga nadenemo čezenj, vidi.

Kim je na družbenem omrežju objavila tudi več let stare fotografije, na katerih si je prsi prelepila takrat še z navadnim lepilnim trakom. To je bila pravzaprav stalnica pred vsakim dogodkom, na katerem je nosila obleko z globokim dekoltejem, ki ni dopuščala nošenja nedrčka.

Foto: Instagram Story

Foto: Instagram Story

Nekaj njenih stajlingov, pri katerih je spretno uporabila lepilni trak, si oglejte v videoposnetku spodaj.

