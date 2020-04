Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posebni kraljevi poročevalec Brian Hoey je za Daily Mail razkril, kakšno jutranjo rutino ima britanska kraljica. Po skodelici čaja in poslušanju radia je čas za kopel, ki pa mora biti ravno prav topla in ravno prav globoka.

Kraljica vstane ob 7.30 in takoj mora eden od njenih pomočnikov prižgati radio BBC, da prisluhne jutranjemu programu. Ob poslušanji si privošči skodelico čaja, pripovedovanje kraljevega poročevalca Briana Hoeyja za Daily Mail povzema portal Marie Claire.

In medtem ko Elizabeta II. uživa v skodelici čaja, ji pomočniki pripravijo jutranjo kopel, ki je vsako jutro na vrsti ob 8. uri. A kopel mora zadostiti posebnim zahtevam. Voda v kadi mora biti ravno prav topla – ne premrzla in ne prevroča. Koliko stopinj mora imeti, ostaja skrivnost, a Hoey je razkril, da jo vsakič skrbno izmerijo s termometrom za vodo. Prav tako mora biti višina vode v kadi točno odmerjena in znašati 18 centimetrov.

Po jutranji kopeli seveda sledi oblačenje. Kraljici pomaga garderobo izbirati njena osebna pomočnica in šivilja Angela Kelly, ki zanjo dela že od leta 2002. Tisto, kar sta predhodno skupaj izbrali, kraljici v sobo vsako jutro prinesejo pomočniki, medtem ko sama uživa v jutranjem kopanju.