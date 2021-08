Raperka triletni hčerki kupila torbico za 40 tisočakov

Ameriška raperka Cardi B je na svojem Instagram profilu nedavno objavila fotografije svoje triletne hčerke Kulture, opremljene z diamanti, bleščečo uro in peščico svetlečih zapestnic. Glavni dodatek je bila njena nova rumena torba Birkin iz modne hiše Hermes, pokrita s tisoči kristalov Swarovski v obliki mavrice.

Cardi B je dala prestižno torbico za hčerko izdelati po meri. Torbice Birkin so sicer že same po sebi najdražje torbice na svetu, raperka pa je za unikat, ki ga je podarila hčerki, odštela dobrih 40 tisoč evrov.

Torbica rumene barve je okrašena z več kot 30 tisoč kristali različnih barv in velikosti, v končni izdelek pa je bilo vloženih kar okoli sto ur dela, je poročal Page Six.

Raperka svojo hčer rada razvaja z dragimi dodatki in razkošnimi oblačili:

"Torbice Birkin so tako priljubljene in tako razširjene, da največje zvezde zdaj želijo imeti takšne, kakršnih nima noben drug," so ob tem za Page Six pojasnili v podjetju, ki ustvarja personalizirane modne kose, med drugim tudi torbico, ki jo je hčerki kupila Cardi B.

Povedali so še, da je povpraševanje po takšnih izdelkih ogromno, med njihovimi strankami je vrsta znanih imen, med drugim tudi Paris Hilton.

