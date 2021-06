Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cardi B je prek Instagrama sporočila, da z možem, raperjem Offsetom, pričakujeta drugega otroka. Par že ima dveletno hčerko Kulture Kiari.

Novica o drugi nosečnosti je za njene oboževalce precejšnje presenečenje, saj sta se zvezdnika, ki sta poročena štiri leta, že večkrat javno prepirala in tudi večkrat sporočila, da se razhajata. Cardi je konec leta 2018 celo javno razkrila, da jo je Offset, čigar pravo ime je Kiari Kendrell Cephus, prevaral. Takrat je dejala, da je to prebolela in se odločila, da ostaneta skupaj, a je kasneje prišlo za njo.

Septembra lani sta tako sporočila, da se ločujeta, že novembra pa je 28-letna raperka sporočila, da ostajata skupaj.

Preberite več: