Cardi B postala kreativna direktorica Playboya

Foto: Profimedia Cardi B je veselo novico delila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo v slogu kolaža, na kateri nosi veliko srebrno verižico s kultnim logotipom Playboyevega zajčka. "Predstavljam vam prvega zvezdniškega kreativnega direktorja pri legendarnem Playboyu! To sem jaz! Biti del Playboyeve družine so sanje, vem, da vam bo všeč, kar smo pripravili za vas," je povedala 29-letna pevka, ki kar ni mogla skriti navdušenja. "Takoooo se bomo zabavali!"

Cardi B bo prevzela umetniško vodenje blagovnih znamk modnih in seksualnih izdelkov ter pomagala pri digitalnem urejanju revije. Prav tako bo postala ustanovna članica Playboyeve platforme družbenih vsebin Centerfold. Ta bo ustvarjalcem ponujala neposredno interakcijo z oboževalci in naj bi luč sveta ugledala še ta mesec.

"Ustvarjalci si danes zaslužijo, da se svobodno izražajo. Zaslužijo si, da se počutijo varne v svoji ustvarjalnosti in spolnosti. In zaslužijo si, da so ustvarjalci svoje prihodnosti. In točno to lahko dosežejo s platformo Centerfold," je povedala raperka in povabila ustvarjalce, da se ji pridružijo.

"Cardi B je utelešenje Playboya!"

Navdušenje nad sodelovanjem je obojestransko. Nad svojo novo umetniško vodjo je navdušen tudi izvršni direktor Playboya. "Cardi B je ustvarjalni genij. V Playboy bo prinesla svoj izjemen talent in ustvarjalno vizijo. Je utelešenje blagovne znamke Playboy."

Pri Playboyu so sicer marca lani naznanili, da bo revija nehala izhajati v tiskani različici, pri čemer so navajali težave z ustvarjanjem vsebin in dobavno verigo, ki jih povzroča pandemija. A očitno se legendarna revija za moške še ni pripravljena umakniti s trgovinskih polic. Jim lahko Cardi B vrne ugled in prinese nove bralce?

