Oče Britney Spears se je vdal, odpovedal se bo skrbništvu

Jamie Spears, ki ima že 13 let popoln nadzor nad življenjem in financami svoje popzvezdniške hčerke, se je zdaj pripravljen odpovedati skrbništvu nad njo.

Po več mesecih pritiskov podpornikov pevke Britney Spears je njen oče Jamie Spears nakazal, da se namerava odpovedati skrbništvu nad njo in njenim premoženjem, poroča CNN.

"Sicer ni nobenih tehtnih razlogov, da bi gospoda Spearsa umaknili s položaja skrbnika, vprašljivo pa je tudi, ali je sprememba skrbništva v tem trenutku dobra za gospodično Spears," piše v dokumentu, ki ga je Jamie Spears z odvetniki poslal sodišču kot odgovor na zahtevo, da ga odstranijo kot pevkinega skrbnika.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Čeprav je gospod Spears tarča neprestanih in nepravičnih napadov, se mu javna bitka s hčerko glede njegove skrbi zanjo ne zdi primerna," po poročanju CNN piše v Spearsovem odzivu, "in čeprav nasprotuje zahtevi po odstranitvi njegovega skrbništva, bo gospod Spears sodeloval s sodiščem in novim odvetnikom svoje hčerke ter pripravil vse potrebno za prenos skrbništva na novo osebo."

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Na to sporočilo se je že odzval odvetnik Britney Spears Mathew Rosengart in za CNN izrazil zadovoljstvo, "da sta se gospod Spears in njegov odvetnik vdala".

"To je zmaga za Britney, obenem pa smo razočarani, da jo še naprej sramotno in nerazumno napadajo," je izjavil Rosengart, "še naprej bomo intenzivno preiskovali dejanja gospoda Spearsa v zadnjih 13 letih, ko si je iz hčerkinega premoženja prisvojil milijone dolarjev."

