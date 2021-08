Jennifer Aniston o Britney Spears: Mediji so jo izkoristili

Slavna igralka je izrazila podporo Britney Spears, ki se skuša osvoboditi očetovega skrbništva, in hkrati je za to, kar se pevki dogaja, okrivila tudi medije.

Vse odkar se je leta 1989 preselila v Los Angeles, igralka Jennifer Aniston iz prve roke doživlja hollywoodski način življenja. V intervjuju za revijo InStyle je spregovorila o svoji bleščeči karieri, ki jo je v veliki meri omogočila vloga Rachel iz legendarne ameriške serije Prijatelji, pogovor pa je nanesel na situacijo priljubljene pevke Britney Spears.

"Mediji se hranijo z mladimi, dovzetnimi dekleti," je dejala. "Imela sem srečo, da me je vzgojila zelo stroga mama. V ospredju ni bila misel, da bom postala slavna, temveč to, da bom študirala in se učila," je še razkrila zvezdnica in dodala, da je več let delala v strežbi, preden je dobila prvo vlogo v reklami.

Jennifer Aniston je hvaležna za strogo vzgojo. Foto: Reuters

Dejala je še, da so bili množični mediji v devetdesetih letih tisti, ki so oblikovali mnenje javnosti o zvezdnicah, kot je bila Britney. "Mislim, da se Britney in druga znana dekleta tistega časa niso zavedale, kdo so," je razkrila priljubljena igralka. "Mediji so to izkoristili, kar je dekleta stalo duševnega zdravja. To je resnično srce parajoče," je še dodala zvezdnica.

Podporo pevke Britney Spears je poleg Jennifer Aniston nedavno izrazila tudi ameriška glasbenica Dolly Parton, vse več znanih pa izraža zaskrbljenost zaradi ravnanja, ki ga je pevka doživljala vsa ta leta.

Preberite tudi: