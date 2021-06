Jennifer Aniston: Zanima me, kako najti fantastičnega partnerja

Priljubljena filmska in televizijska igralka Jennifer Aniston odklanja aplikacije za zmenke in se osredotoča na svoje delo, kljub temu pa je pripravljena na novo ljubezensko poglavje.

Jennifer Aniston je razkrila, da aplikacije za zmenke niso njena priljubljena metoda za iskanje partnerja. "Držala se bom običajnih načinov. Ljubše mi je, da me nekdo v živo povabi ven," je večkratna dobitnica zlatega globusa povedala za revijo People.

Jennifer Aniston se je leta 2000 poročila z igralcem Bradom Pittom. Slavni par je poroko razdrl leta 2005, danes pa igralca zatrjujeta, da sta v prijateljskih odnosih. Priljubljena igralka se je kasneje poročila z igralcem Justinom Therouxom. Leta 2018 sta se ločila po dobrih dveh letih zakona in skoraj sedmih letih skupnega življenja.

Jennifer Aniston in Brad Pitt sta bila nekoč zlati par Hollywooda. Foto: Reuters

Zvezdnica legendarne serije Prijatelji je priznala, da ponovna poroka ni del njenih načrtov. "Zanima me, kako najti fantastičnega partnerja, živeti prijetno življenje in se zabavati. To je vse, kar bi si morali želeti," pravi 52-letna igralka in dodaja: "Tega ni treba vrezati v kamen s pravnimi dokumenti."

Za zdaj se priljubljena igralka, ki je nedavno napovedala drugo sezono dramske televizijske serije The Morning Show, osredotoča na svoje delo, prijatelje in hišne ljubljenčke.

"Resnično živim v miru. Ljubim svoje delo, v življenju imam ljudi, ki so zame vse, in imam čudovite pse," je še povedala slavna igralka in dodala, da je srečna ter blagoslovljena.

Za preživetje težkih trenutkov v življenju pa Jennifer razkriva, da meditira, si vsak večer vzame čas za opazovanje sončnega zahoda in poudarja pomen samozavedanja.

