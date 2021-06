Šok za oboževalce Prijateljev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

James Michael Tyler je v svetovno znani televizijski seriji Prijatelji odigral Guntherja, komično vodjo kavarne Central Perk. Nedavno pa je svoje oboževalce presenetil s tragično novico in sporočil, da se je rak na prostati, ki so mu ga diagnosticirali leta 2018, razširil. "Moja specifična diagnoza je rak v četrtem stadiju. S časom me bo verjetno dobil," je v oddaji za NBC povedal 59-letnik.

Priljubljeni igralec pravi, da se je ob diagnozi počutil odlično, v začetku leta 2020 pa je rak mutiral in se razširil na njegove kosti ter hrbtenico, kar je povzročilo nastanek tumorjev. James, ki se trenutno zdravi s kemoterapijo, je vse gledalce pozval, da tudi sami preverijo svoje zdravstveno stanje.

James Michael Tyler je upodobil vodjo kavarne Central Perk. Foto: Reuters

Igralec, ki je predstavljal nepogrešljivo vlogo v priljubljeni seriji, se združitve Prijateljev ni udeležil v živo, saj ni želel pokvariti vzdušja. "Nisem hotel, da bi se mimogrede izvedelo, da ima Gunther raka," je priznal igralec in povedal, da igralci ter ustvarjalci Prijateljev poznajo njegovo diagnozo.

Oboževalci so osupli

Novica je prizadela gledalce in zveste oboževalce Prijateljev, ki so ga zasuli s komentarji. Eden izmed oboževalcev je na na Twitterju zapisal: "James, molil bom za vas. Hvala za ves smeh, ki ste nam ga dali v preteklih letih. Bog vas blagoslovi," drugi pa je objavil, da je Gunther zaradi igralca postal legenda.

Preberite tudi: