Po tem, ko Matthew Perry v napovedniku ponovne združitve Prijateljev ni bil videti najbolje, so se zdaj pojavile razlage za njegov nerazločen govor in odsotnost.

Številni oboževalci legendarne serije Prijatelji so bili pretekli teden šokirani in zaskrbljeni, ko so videli, kako odsoten in zapuščen je bil videti Matthew Perry, medtem ko je bila njegova govorica nerazločna.

Perry je skupaj s soigralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, Liso Kudrow, Davidom Schwimmerjem in Mattom LeBlancom nastopil v intervjuju za revijo People ob premieri posebne epizode Prijatelji: Spet skupaj, v katerem je bil 52-letni igralec v primerjavi z ostalimi "prijatelji" odsoten in redkobeseden.

Kriv je bil zobozdravstveni poseg

A menda za njegovo pojavo obstaja logična razlaga, pišejo tuji mediji. Kot kaže, je Perry pred tem prestal nujno zobozdravstveno operacijo, zaradi česar je bilo njegovo počutje slabo, kar se je videlo tudi na kameri, govor pa nerazločen.

"Po posegu ga je precej bolelo, kar je tudi razlog za nejasen govor. Seveda po takšnem posegu nihče noče snemati, a urnik je bil postavljen in je pač pristal na snemanje," je v imenu igralca povedal vir blizu njega ter dodal, da so do Perryja prišle govorice, da je bil pod vplivom substanc, a zagotavlja, da je trezen.

Posebno epizodo Prijateljev bi sicer morali posneti že lani, a jim je pandemija prekrižala načrte in snemanje so prestavili na poletje, vendar se tudi to ni izšlo. Mediji ob tem predvidevajo, da Perry verjetno ni hotel, da zaradi njegovega posega spet prestavljajo snemanje, ki so ga vsi že nestrpno čakali.

Matthew ni skrival svojih težav z drogami. Foto: Reuters

Večkrat javno govoril o odvisnosti

Da se je zvezdnik, ki se je v zgodovino vpisal kot smešni Chandler Bing, boril z odvisnostjo od drog in alkohola, ni skrivnost, saj je o tem večkrat javno spregovoril.

Vse se je začelo leta 1997 po nesreči z vodnim skuterjem, zaradi česar je postal odvisen od protibolečinskih tablet. Sledilo je dolgo obdobje, ko je bil stalno pod vplivom drog, pri čemer je leta 2016 za BBC Radio 2 razkril, da se celo ne spomni treh sezon snemanja Prijateljev. "To je bilo nekje med tretjo in šesto sezono ... Takrat sem bil precej odsoten," je dejal.

Posebna epizoda Prijatelji: Spet skupaj 27. maja ekskluzivno prihaja na HBO GO, kjer so na voljo tudi vse sezone te priljubljene in legendarne serije.