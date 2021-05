Paul LeBlanc, 79-letni vojni veteran, je britanskim medijem razkril, da se je moral pred devetimi leti izseliti iz svojega doma, potem ko se je sprl s svojim sinom, zvezdnikom serije Prijatelji, Mattom LeBlancom.

"Brez kakršnegakoli kontakta živiva že devet let in še vedno je težko verjeti, da je prišlo do tega. Povsem me je odrezal in odslovil iz hiše zaradi bedastega prepira okrog denarja in motornega kolesa," je razložil gospod LeBlanc.

Ob tem je dodal, da sta uspeh Prijateljev in denar, ki ga je zaslužil s serijo, povsem spremenila njegovega sina. "Ko ima nekdo denar in ne vstopiš v njegov življenjski slog, razen če te tam želi, te lahko hitro zatre," je dejal Paul in dodal, da se je Matt nenavadno obnašal do njega ter da je nagle jeze. "Eno minuto je prijazen, v drugi pa bi te zadavil."

Ob tem je še dodal, da je star moški, ki živi s pomočjo prihrankov. "Če ne bi bilo teh, ne bi preživel."

Foto: Reuters

Priročno se je oglasil ravno v času ponovne združitve Prijateljev

Matt sam ni javno komentiral očetovih navedb, je pa njegova tiskovna predstavnica dejala, da ima njihova družinska zgodba precej širšo sliko in razkrila: "Mattov oče je njega in njegovo mamo zapustil, ko je bil še dojenček. Morda bo to pomagalo lažje razumeti vse skupaj."

Šele ko je bil Matt star osem let, naj bi se Paul spet pojavil v življenju svojega sina in z njim občasno preživljal vikende. Ko je zaslovel s serijo Prijatelji, mu je pomagal pri nakupu hiše ter mu menda občasno pošiljal še "žepnino".

Zanimivo pa je tudi, da je Paul intervju dal ravno v času, ko je Matt spet v ospredju zaradi ponovne združitve Prijateljev. Sedemnajst let po koncu legendarne serije so se glavni zvezdniki namreč spet združili in posneli posebno epizodo Prijatelji: Spet skupaj. Ta bo na voljo 27. maja na HBO GO, kjer si je možno ogledati tudi vse sezone te priljubljene serije.