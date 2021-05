Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnika Prijateljev Matthew Perry in Courteney Cox sta daljna sorodnika, so po poročanju CNN odkrili raziskovalci na rodoslovnem spletnem mestu MyHeritage.

Matthew Perry in Courteney Cox, ki sta upodobila Chandlerja Binga in Monico Geller, zakonski par v svetovno znani komični seriji Prijatelji, sta po prepričanju raziskovalcev rodoslovnega spletnega mesta MyHeritage daljna bratranec in sestrična.

Priljubljena zvezdnika si delita sorodnika Williama Osberna Hasklla III. in Ellen Haskell, moža in ženo, ki sta živela v Angliji pred približno 500 leti, so za CNN povedali raziskovalci.

Igralca sta v Prijateljih upodobila ljubimca, ki sta se v sedmi sezoni serije poročila. Foto: IMDb

Ellen in njena dva sinova sta se priselila v Ameriko leta 1635. Družinsko drevo znanega igralca Matthewa Perryja sega vse do njenega sina Williama, njegov brat Roger pa je neposredni prednik priljubljene igralke Courtney Cox, piše v poročilu. Povezava je vzpostavljena prek igralkine matere Courteney Copeland in Perryjevega očeta Johna Bennetta Perryja.

Igralca sta po vseh letih še zmeraj dobra prijatelja. Foto: IMDb

"V to raziskavo smo se temeljito poglobili in preverili vsa imena. Našli smo veliko zapisov, ki našo teorijo podpirajo, in prepričani smo, da sta igralca sorodstveno povezana," je za kabelsko omrežje CNN povedal Roi Mandel, vodja raziskav pri MyHeritage. Dodal je, da izsledki njihove raziskave niso veliko presenečenje, saj je sorodstvo zelo verjetno, kadar preverijo toliko generacij.

Za iskanje povezave je spletno mesto uporabljalo različne zbirke podatkov, ki vsebujejo milijarde zgodovinskih zapisov, vključno z rojstnimi in smrtnimi listi. Ugotovilo je tudi, da sta oba igralca v daljnem sorodstvu z znano pevko Lady Gaga.

Daljna sorodnika sta upodobila enega najbolj priljubljenih parov v zgodovini televizije. Njuna lika, sprva prijatelja, sta se v sedmi sezoni poročila in postala starša v zadnji epizodi serije.

Igralska zasedba Prijateljev se je znova zbrala za enkratni posebni program, ki je 27. maja ekskluzivno prišel na HBO GO, kjer so na voljo tudi vse sezone te priljubljene in legendarne serije.

