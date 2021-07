Oglasila se je mama: Britney lahko sama poskrbi zase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lynne in Britney Spears leta 2000

Lynne in Britney Spears leta 2000 Foto: Imago Lifestyle/Guliverimage

Lynne Spears, mama popzvezdnice Britney Spears, je do zdaj le redko dajala izjave o svoji hčerki in o skrbništvu, ki ga ima nad njo njen bivši mož, pevkin oče Jamie Spears.

Ta teden pa je sodišču v Los Angelesu, ki obravnava primer Britney Spears, prek odvetnikov jasno izrazila svoje mnenje. Kot je sporočila, bi morali njeni hčerki "dovoliti, da si sama izbere odvetnike" in da so pevkine "sposobnosti odločanja danes zagotovo drugačne" kot leta 2008, ko so vzpostavili skrbništvo nad njo.

"Sposobna je poskrbeti sama zase," je zatrdila Lynne Spears.

Pevkina starša Lynne in Jamie Spears sta se ločila leta 2002 po skoraj 30 letih zakona. Foto: Guliverimage/AP

Odstopil odvetnik, ki ji ga je kot zagovornika določilo sodišče

Po pevkinem eksplozivnem pričanju konec junija, v katerem je očeta in druge ljudi, vpletene v skrbništvo, obtožila zlorabe nadzora, ki ga imajo nad njo, se bo sodna obravnava nadaljevala 14. julija.

V torek je sicer odvetnik Sam Ingham, ki ga je pevki kot uradnega zastopnika določilo sodišče, sporočil, da ne bo več njen zagovornik. Vse od njenega pričanja se na njegov račun vrstijo kritike, da je ves čas deloval v korist skrbnikov, ne pa v korist Britney.

